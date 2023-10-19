"Тольяттиазот" не смог убедить экоактивистов в безопасности проекта перевалки аммиака в Тамани

19 октября 2023, 07:31

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Общественные слушания по проекту "Тольяттиазота", который пытается наладить транспортировку аммиака через Тамань, прошли в онлайн формате. Слушания проводили необъективно, всем желающим не дали высказаться, противникам строительства отключали микрофон. При этом материалы к слушаниям в электронном виде не представили, с ними можно было ознакомиться только при личном визите в райадминистрацию, отметил эколог Дмитрий Шевенко. По итогам слушаний активисты решили обратиться в суд с требованием запретить его перевалку в этом месте, рассказала лидер движения "Чистая Тамань" Екатерина Чеботарева.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае 2022 года в Темрюке начался судебный процесс по иску жителей Таманского сельского поселения о признании незаконным постановления властей о проведении общественных слушаний по проектной документации заводов по производству метанола, аммиака и карбамида группы компаний ОТЭКО. 29 ноября 2022 года стало известно, что Темрюкский райсуд оставил без удовлетворения иск жителей посёлка Тамань. В январе текущего года активисты потребовали, чтобы власти корректно провели общественные слушания по вопросу о строительстве новых химзаводов.

В июле 2021 года обращение к президенту России против строительства на Черноморском побережье Кубани восьми химзаводов собрало более 10 тысяч подписей. Люди выразили опасения, что заводы нанесут непоправимый вред экологии, туристической сфере, виноделию. При проектировании заводов не учтено, что строительство будет вестись в сейсмоопасной и оползневой зоне, а это грозит катастрофой, указали тогда экологи. Жители Тамани сочли недостоверными представленные на общественных слушаниях прогнозы воздействия восьми химзаводов на окружающую среду.

"Тольяттиазот", добивающийся транспортировки аммиака через порт Тамань, разделил свой проект на несколько частей, чтобы он легче проходил слушания, рассказала о первых таких слушаниях, прошедших 13 октября глава движения "Чистая Тамань" Екатерина Чеботарева.

Она подчеркнула, что представители "Тольяттиазота" старались соблюсти формальную сторону собрания, но фактически не ответили на ряд важных вопросов.

"Если в сентябре 2022 года старались вообще мало кому дать выступить, то здесь, хотя и с неохотой, давали слово всем. В итоге выступил 41 человек, все задали вопросы. Но они поступили хитро – проект разделили на несколько кусочков, а потом еще на несколько и нам представили только один из этих кусочков, относительно безобидный – дноуглубительные работы, сообщив, что это лишь первая часть из трех. Поэтому на вопросы о вреде от транспортировки аммиака и о прочем, представители фирмы, проводившей презентацию, отвечали: "Это к нам не относится, это не наша часть проекта", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Даже проект дноуглубительных работает требует особого внимания, отметила Чеботарева. "От дноуглубительных работ погибнет рыба, а компенсировать это будут, выращивая те сорта рыбы, которые сочтут нужным проектировщики, а не местные жители. Кроме того, от таких работ увеличиваются оползни на берегах", – отметила она.

Протокол слушаний активисты еще не получили, поскольку до 13 ноября в него можно вносить предложения. Кроме того, они решили не вносить в него правки, поскольку, по словам главы движения "Чистая Тамань", ранее это приводило к тому, что компании исправляли ошибки и становилось сложнее отменять итоги слушаний через суд.

Чеботарева отметила, что активисты обратятся в суд, поскольку перевалка аммиака их категорически не устраивает из-за ее опасности. Они также собираются требовать, чтобы "Тольяттиазот" представил весь проект. Кроме того, Чеботарева назвала прецедентом решение правительства в июне 2023 года запретить экспорт через Таманский полуостров сжиженных углеводородов, после того как в результате обстрела ВСУ загорелся резервуар с мазутом.

"Я говорила на слушаниях, что аммиак тоже взрывается – в четыре раза мощнее тротила, да кроме того еще и ядовитый, нужно носить не обычный, а усиленный противогаз, и потребовала, чтобы перевалка была запрещена хотя бы на время СВО. Впрочем, сотрудники "Тольяттиазота" говорили, что перевалка начнется в декабре", – пояснила она.

Темрюкский суд осенью 2022 года отверг иск активистов к "Тольяттиазоту" по поводу сухопутной части проекта, добавила Чеботарева.

"Потом мы подавали заявление на апелляцию, но подавали через ГАС "Правосудие", а судья райсуда нам позже заявила, что подавать надо было лично по почте, в итоге мы формально пропустили сроки по апелляции. Но сейчас надеемся, что нам удастся обжаловать пропуск, и все же ее подать", – сказала лидер движения "Чистая Тамань".

Что касается проектов компании ОТЭКО, с противостояния с которой и начиналась "Чистая Тамань", то Чеботарева рассказала, что во многом эти проекты подкосила СВО. "Компаниями владел Мишель Литвак, бизнесмен с российским и бельгийским гражданством. И после 24 февраля [2022 года] Литвак уехал в Бельгию и проект почти утих", – пояснила она.

На текущем этапе идет речь о первом этапе проекта "Тольяттиазота", связанного с морем, пояснил руководитель экологической организации "Гражданская инициатива против экопреступности" Дмитрий Шевченко.

"Сухопутную инфраструктуру они уже построили – эстакаду и т.д., и теперь хотят сделать фарватер", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, слушания прошли необъективно. "Собрание проводили онлайн, хотя по закону его можно было бы проводить и на месте, и на нем солировали сотрудники "Тольяттиазота" и нанятые ими "экологи", вроде некоего "Фонда защиты морей", а тех, кого слушать не хотели – им просто отключали микрофон. То есть фактически повторялась ситуация прошлогоднего собрания, на котором обсуждалась сухопутная инфраструктура. Зато материалы ОВОС в электронном виде не предоставили – они лежали в бумажном виде в районной администрации. То есть получился гибрид. Ведь если материалы бумажные, то почему бы не сдать собрание очным, и, если уже собрание онлайн, вывесите файлы, чтобы желающие могли ознакомиться", – пояснил эколог.

Оценить ущерб от дноуглубительных работ невозможно, поскольку представители "Тольяттиазота" так и не назвали место, куда они будут вывозить изымаемый грунт, упомянув только, что оно будет в 19-ти километрах, добавил он.

"Возможно, это будет часть Анапской банки – мелководья, важного для воспроизводства рыбы, где пасется и откармливается большое количество промысловых видов рыбы. А ущерб для беспозвоночных вообще не упоминался", – отметил Шевченко.

Он подтвердил слова Чеботаревой о том, что сотрудники "Тольяттиазота" уклонялись от ответов на вопрос об общем ущербе. "Когда люди задавали вопрос об общем ущербе, им отвечали, что слушания, мол, посвящены только воздействию на морскую среду. Таким образом, оценить размер ущерба по представленным на слушаниях материалам просто невозможно", – сказал Шевченко.

Проект "Тольяттиазота" – первый подобный по масштабу порт с перевалкой аммиака, и никаких ОВОС по воздействию аммиака на морскую среду нет, отметил он. Лучшим выходом, по его мнению, стало бы восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

"Сейчас предлагается возить аммиак по железной дороге, с возможными утечками, в том числе и на пассажирских станциях, через которые будут идти эти составы. Лучше было бы вернуться к практике, апробированной с советских времен, под которую уже построена инфраструктура", – отметил он.

Строительство терминала – насущная необходимость для "Тольяттиазота" и России, считает руководитель республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в Адыгее Валерий Бриних.

"Терминал нужен, и если он не будет в Тамани, так его построят в другом месте", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Также он напомнил, что аммиакопровод, который мог бы послужить альтернативой, взорван. Бриних подчеркнул, что необходимо принять меры безопасности, чтобы не допустить поражения порта ракетами иди дроном. Также он обратил внимание, что дноуглубительные работы проводятся в Азовском море, у других черноморских портов.

"Если все делать правильно, соблюдая технику безопасности, то большого вреда не будет, а последствия будут локальными и краткосрочными. Для того же, чтобы не было ополозней, проводятся берегоукрепительные работы", – пояснил он.

Что касается железнодорожных перевозок аммиака, то Бриних уверен, что при соблюдении необходимых мер безопасности эти перевозки не будут нести значительной угрозы. "Если не соблюдать технику хранения, то, конечно, будут утечки, но на это есть правила и инструкции", – заключил он.

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