Валентина Старых добилась отмены штрафа за дискредитацию армии

18 октября 2023, 02:28

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Ставропольский краевой суд отметил нарушения, допущенные при рассмотрении дела Валентины Старых о дискредитации российской армии, и отменил наложенный на нее штраф в 30 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле жительница Минеральных Вод Валентина Старых была оштрафована за дискредитацию российской армии. По версии силовиков, она в офисе одного из мобильных операторов произнесла речь в поддержку Украины.

Ставропольский краевой суд отменил штраф за дискредитацию российской армии Валентине Старых, сообщают 17 октября "Кавказ.Реалии"*.

В решении, опубликованном на сайте суда, указывается, что штраф оспорил защитники Старых по доверенности Шабанов В.А. Отмечается, что постановление судьи Минераловодского городского суда нельзя признать законным. В частности, Старых не была извещена о рассмотрении дела надлежащим образом, "поскольку судебная повестка была передана лицу, данные о котором в указанной расписке не указаны, а именно расшифровка подписи, фамилия и инициалы. Кроме того, нет данных о передаче и ее вручении.

Сообщается, что судья не учел это обстоятельство, "надлежащих мер для выяснения обстоятельств извещения лица либо повторного уведомления не предпринял, иным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта извещения лица, о месте и времени судебного заседания, не уведомлял". Следовательно, рассмотрение дела в отсутствие Старых было необоснованным.

Также отмечается, что в объяснениях свидетелей-сотрудников салона сотовой связи не указана конкретная дата, когда Старых произнесла речь в поддержку Украины. Один свидетель говорил про 11 апреля, другой - про 6 мая. В решении суда говорится, что

"должностное лицо административного органа не принял мер по установлению всех значимых обстоятельств дела, не истребовал из салона сотовой связи видеозапись, которая могла бы подтвердить или опровергнуть обстоятельства, описанные в протоколе об административном правонарушении".

"Допущенные по данному делу нарушения требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях являются существенными, повлияли на всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела", - пишет суд, который удовлетворил жалобу защитника Старых и отменил постановление судьи Минераловодского городского суда.

Напомним, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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