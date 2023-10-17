Власти организовали для детей в Лабинске игру в окопе

17 октября 2023, 07:14

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В городе Лабинск Краснодарского края власти организовали патриотическую игру для воспитанников детсадов, в ходе которой дети учились маскировке, сбивать вражеские самолеты, а также играли в окопе.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 апреля текущего года в городе Ейск Краснодарского края дети из нескольких детских садов приняли участие в военном параде, приуроченном ко Дню Победы. Глава Ейского района Роман Бублик заявил, что мероприятие с участием дошколят планируется проводить ежегодно.

Вечером 16 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Лабинского района отчиталась о проведении среди дошкольников патриотической игры "Зарничка-2023".

"В Лабинском районе впервые провели военно-спортивную игру "Зарничка-2023". В ней приняли участие воспитанники детских садов. В ходе игры педагоги развивают важные навыки и способности детей, укрепляют патриотизм", – сказано в публикации.

К посту прикреплено видео. На нем показаны построившиеся в шеренгу дети, они одеты в камуфляжную форму, а на их лица нанесены элементы маскировки. Перед воспитанниками детсадов выступил глава Лабинского района Владимир Забурев. В частности, он поблагодарил родителей и воспитателей детсадов за то, что они прививают детям патриотизм с раннего возраста.

Во время игры "Зарничка-2023" дети преодолевали объекты, имитирующие полосу препятствия, учились сбивать картонные самолеты.

"Необходимо пройти несколько станций: "маскировочная", "минное поле", "сбей вражеский самолет", "преодолей препятствие", "раненый боец", "вертолетная площадка", "переправься" и "сбей вражеский танк", – пояснил автор видео.

Во дворе детского сада на газоне была выкопана яма, которую назвали окопом и заставили 84 детей в ней играть. За этим наблюдали сотрудники детсада, родители детей, а также сотрудники администрации Лабинского района, передал 16 октября телеграм-канал "Не норма".

После игры дети писали письма солдатам на фронт, отметили "Кавказ. Реалии"*.

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