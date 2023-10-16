Мэрия Сочи потребовала от застройщика компенсации за непредоставление квартир

16 октября 2023, 03:47

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В Арбитражный суд Северо-Кавказского округа обратилась мэрия Сочи, требуя взыскать с застройщика более 300 миллионов рублей. Городские власти обвинили застройщика в том, что он не предоставил им квартиры в доме в соответствии с договором. Нижестоящий суд отказал в иске из-за нарушений условий договора мэрией.

Мэрия Сочи обратилась в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа с жалобой на решение нижестоящей инстанции, которые отказали властям во взыскании 311 миллионов рублей с застройщика жилого комплекса "Измайловский парк".

Сочинский власти обратились за взысканием с застройщика комплекса ООО "Мацестареалстрой" убытков, которые были причинены вследствие неисполнения им инвестиционного договора. Иск был подан в феврале в арбитражный суд Краснодарского края, пишет 15 октября "Коммерсант".

Сделка предусматривала, что застройщик предоставит властям города 7,2% от общей площади квартир в доме. В свою очередь мэрия должна была оказывать инвестору содействие в реализации проекта, например, принять соответствующие распорядительные документы.

Арбитражный суд Краснодарского края пришел к выводу, что администрация города не оказывала содействия застройщику и даже создавала препятствия при строительстве, например, требовала снести ряд вспомогательных объектов и привести в соответствие с разрешением на строительство объекты недвижимости. Из-за этого строительная компания переносила неоднократно сроки строительства, вносила изменения в проектную документацию и понесла многомиллионные убытки. Суд также не установил факт возникновения у администрации Сочи убытков в виде рыночной стоимости неполученного имущества. В удовлетворении иска мэрии было отказано.

Мэрия Сочи решила обжаловать решение в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, заседание по делу назначено на 5 декабря.

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