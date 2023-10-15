Оставлен в силе штраф избившей ребенка воспитательнице детсада в Махачкале

15 октября 2023, 01:02

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Кассационный суд оставил в силе приговор воспитательнице частного детского сада в Махачкале, которая была оштрафована на 10 тысяч рублей за избиение ребенка-аутиста.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 сентября 2022 года в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева опубликовала видео с воспитательницей детсада, которая грубо обращается с ребенком-аутистом. Его родители подали заявление в полицию. Кадры видео вызвали возмущение в дагестанских пабликах. 20 сентября 2022 года стало известно, что в отношении воспитательницы было возбуждено уголовное дело. 3 февраля суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей, родители потребовали ужесточить наказание.

Пятый кассационный суд в Пятигорске оставил в силе приговор мирового суда бывшей воспитательницы частного детского сада, которая была признана виновной в избиение с воспитанников-аутистом, пишут 14 октября "Кавказ-Реалии"*.

Приговор нижестоящего суда оспорили родители ребенка в Ленинском суде Махачкалы и кассационной инстанции. Мать требовала назначить бывшей воспитательнице более суровое наказание, отмечая, что избиению подвергся ребенок с инвалидностью, который получил физическую и психологическую травмы. Суды вышестоящих инстанций, впрочем, оставили приговор в силе.

В кассационном постановлении, опубликованном на сайте суда, указано, что Л. Хайбулаева осуждена в особом порядке по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Представитель потерпевшего просил назначить ей более строгое наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с воспитанием или работой с несовершеннолетними детьми, на срок до пяти лет.

По словам представителя потерпевших, воспитательница "фактически истязала ребенка, нанося ему психологическую и физическую травму; достоверно зная, что [ребенок] является инвалидом первой группы, испытывая фактически неприязнь к таким детям, регулярно подвергала избиению малолетного [ребенка], в результате чего он стал плохо спать, стал более плаксивым, находился фактически в нервном шоке".

Суд, в свою очередь, не нашел нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства, счел, что действия воспитательницы были квалифицированы правильно. Он также учел как смягчающие обстоятельства признание вины и раскаяние, положительную характеристику, отсутствие судимостей и наличие малолетних детей.

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