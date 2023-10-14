Сотни человек посетили обряды индийских монахов в Центральном хуруле Элисты

14 октября 2023, 02:13

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Делегация монахов из монастыря Дрепунг Гоманг (Индия) приехала в Калмыкию. В центральном хуруле Элисты они проводят различные обряды. Опрошенные "Кавказским узлом" посетители назвали визит очень важным, особенно в условиях, когда многие их близкие находятся в зоне спецоперации и нуждаются в защите.

В Калмыкию приехала делегация монахов из монастыря Дрепунг Гоманг (Индия) во главе с Гюмед Кхентул Ринпоче. Начиная с 11 октября монахи проводят в Центральном хуруле Элисты различные мероприятия - ритуалы, молебны, лекции. В тот же день началось создание песочной мандалы, которое продолжается до сих пор. 16 октября строительство мандалы в Элисте планируется завершить, после чего мандалу создадут также в Яшкуле.

Утром 13 октября в Центральном хуруле прошел ритуал Кангсо. Сотни посетителей собрались в Центральном хуруле, чтобы принять участие. Кангсо - это тантрический ритуал призыва божественных защитников, выглядящий как коллективная молитва Ринпоче и монахов, восседающих в центре зала (Ринпоче - на троне). Люди выстраивались в небольшие очереди в холле Хурула, чтобы написать на листках имена своих близких, для которых они просят защиты. После сотрудники Хурула передают эти листки монахам, передает корреспондент "Кавказского узла".

Ритуал продолжался более часа. Люди приходили и уходили, кому-то нужно было уходить на работу или по делам, поэтому точное число посетителей сказать сложно, но речь идет о более чем сотне человек. Корреспондент "Кавказского узла" поговорил с некоторыми из них и узнал, что для них означает визит монахов в Калмыкию.

"Я и так хожу в Хурул. Просто они же (монахи) тантрические ритуалы проводят. Желательно это посещать. Сейчас идет (ритуал) - это призыв защитников. Мы написали имена своих близких", - сказал молодой человек Наран, который пришел в Хурул со спутницей.

"Говорят, из этого монастыря ламы именно обрядами занимаются. Я об этом услышала - и сегодня (13 октября) пришла. У меня сын находится в зоне военных действий. И я за сына, за его семью, за внуков - за всех помолилась", - сказала жительница Элисты Валентина. "Для нас большая честь, что приехали из Индии, тем более на троне сидит сам Ринпоче. Если здоровье позволяет, надо такие мероприятия посещать. Люди такое расстояние преодолели! Если уж они преодолели, то нам, кто здесь живет, это будет грех даже, если мы не придем", - добавила она.

"У меня зять в СВО. Он приехал на полтора дня, я хочу сделать ему, чтобы защита была, к монахам попасть. Я индивидуально хочу подойти, чтобы ему лично сделали защиту. А после обеда будут читать по усопшим. У меня 8 лет как умер муж, я сегодня хочу, чтоб ему прочитали", - сказала жительница Элисты Клара, признавшись, что обычно не так часто посещает Хурул.

Она рассказала, что четыре года назад, когда также приезжали монахи из Индии, она приходила и "вымолила внука". "У меня младшая дочь долго не могла забеременеть. И тогда тоже приехал Ринпоче, неделю были службы, я неделю ходила - и вымолила. Через месяц дочь позвонила мне и сообщила радостную новость. Так что это всё имеет большое значение (когда приезжают монахи), я душой вся проникаюсь в этот миг, вера очень сильная", - призналась она.

На ритуал приходили и семьями. Житель Элисты Баир пришел со своим братом и матерью. "Я для себя пришел. Потому что это очень сильно, сильная молитва, которую они читают", - сказал он.

"Тут делается подношение богам. За всё хорошее, за благое. Специально заваривается крепкая заварка, без добавок, подносится духам - чтобы всё было хорошо", - отметила мать Баира Светлана. В зале, где проходил ритуал, действительно с утра стояли несколько чанов, и приходящие люди выливали туда жидкость из бутылочек. Днем, на молебне, этих чанов уже не было.

"Я молюсь за всех. За всех ребят, кто служит, чтобы все живые и здоровые вернулись домой. У меня двоюродный братишка - мы его сейчас ищем, подали в розыск. Он уже полгода не выходит на связь, но вообще я молюсь за всех, чтобы у всех всё было хорошо. То, что дома мы делаем, - это да, но когда приехали такие монахи и делают такие ритуалы - чтобы наши молитвы приумножались в несколько раз и доходили быстрее. Мы, конечно, решили прийти, сделать подношение и попросить за всех живых существ, чтобы всё было хорошо", - добавила она.

"Я каждую неделю хожу в Хурул. У меня просто еще близкие друзья находятся на СВО сейчас. Каждая их задача, каждый боевой выход - я прихожу в Хурул и заказываю молебен о продлении их жизни. Чем я могу помочь - стараюсь это сделать", - сказал житель Элисты Церен-Дорджи. "Монахи большое благо приносят, потому что они создают сейчас мандалу. А мандала - это здоровье и процветание", - отметил он.

В Хуруле были не только калмыки, но и люди славянской внешности. Несколько человек либо пар были из Волгограда - кто-то зашел как турист, проезжая мимо, кто-то приехал на лечение. Так, лечиться приехала пожилая волгоградка, однако она отказалась от комментариев.

Еще одна жительница Волгограда Анна, приехавшая в Хурул с супругом, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что они приехали на лечение. "Это не связано именно с монахами, они тут (в Хуруле) постоянно принимают, лечат. Нам в Волгограде порекомендовали приехать - и мы приехали, мы про монахов даже не знали", - пояснила она.

В обед, около 14.00 мск начался молебен. Пятница - и так поминальный день у калмыков, но на этот раз поминальный молебен проводили монахи, и число посетителей было очень велико. "Сегодня (13 октября) гораздо больше, чем в обычные поминальные дни. Монахи приезжают с новыми духовными силами и даруют их, во время ритуалов и молитв, нам", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Нина.

"Каждую пятницу в 2 часа проводится поминальный молебен. Мы делаем подношения и молимся, чтоб у них там всё было хорошо", - пояснила она. Люди действительно в обед шли в Хурул - многие с пакетами, в которых была еда, в зале они выкладывали принесенное на отдельный стол.

Однако далеко не все пришедшие на молебен знали, что в Хуруле проходят мероприятия с участием индийских монахов. "Я на поминальную (молитву) пришел. Про монахов я даже не слышал, так совпало. Хотя это (делегация), конечно, хорошо, все-таки оттуда идет учение", - сказал один из посетителей Батр.

В течение дня в углу главного зала Центрального хурула монахи работали над созданием мандалы, периодически прерываясь и выходя, однако во время молитв они в обоих случаях - ритуала и молебна - были на рабочем месте.

"Сейчас строительство мандалы идет, до 16 октября. Когда мандала будет завершена, в течение двух недель все верующие, гости нашей столицы смогут созерцать ее. 29 октября будет церемония разрушения мандалы", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" представительница пресс-службы Хурула.

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