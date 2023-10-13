13 октября 2023, 17:31

Суд в Волгограде продлил срок ареста Мелконяну

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арсен Мелконян оставлен под стражей до 20 декабря по делу об угрозах нескольким людям, в том числе судье. Обвинение и защита на заседании в суде первой инстанции попросили отправить дело в Волгоградский областной суд для определения подсудности, а судья взяла самоотвод.

Как писал "Кавказский узел", Арсен Мелконян, осужденный в марте 2022 года на 11 лет лишения свободы по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, в мае 2023 года вернулся в Волгоград из зоны военной операции на Украине. После этого он был арестован по подозрению в угрозах убийством нескольким людям, в том числе судье. Позднее адвокаты Мелконяна добились отмены приговора и решения о пересмотре дела об убийстве риелтора. 14 июля Волгоградский облсуд сократил срок наказания Арсену Мелконяну до 6,5 года. Также незначительно сокращены сроки его сестре Анне Мелконян и ее супругу Арману Смбатяну.

Роман Гребенюк был избит в октябре 2020 года после конфликта в школьном чате с Анной Мелконян. По версии следствия, после перепалки в чате Анна склонила своего супруга "к причинению вреда здоровью Гребенюка", а также сообщила о конфликте своему брату Арсену. Далее Арсен Мелконян должен был встретиться с Гребенюком, а Смбатян – наблюдать за окружающей обстановкой. Во время встречи, как считают следователи, Арсен Мелконян нанес Гребенюку несколько ударов, после чего тот в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался.

Центральный районный суд Волгограда продлил сегодня срок ареста Арсену Мелконяну до 29 декабря.  На заседании прокурор попросил передать рассмотрение дела из Центрального районного суда в Волгоградский областной суд для определения подсудности. С этим согласилась и защита, так как одна из потерпевших — судья Центрального районного суда, сообщило сегодня издание V1, которое вело текстовую трансляцию из зала суда. 

Судья, которая рассматривала дело, заявила самоотвод, так как  потерпевшей по делу проходит ее коллега, говорится в публикации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд отказался закрывать процесс по делу об убийстве Романа Гребенюка", "Вынесен приговор по делу о смерти риелтора в Волгограде", "Мелконян арестован в Волгограде после возвращения из зоны военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 октября 2023, 17:30

13 октября 2023, 16:26

  • Водитель грузовика погиб при взрыве мины в Азербайджане

    Один водитель погиб, а второй получил множественные ранения при взрыве противотанковой мины в Ходжавендском районе. С окончания осенней войны 2020 года от взрывав мин пострадали 333 жителя Азербайджана, сообщила сегодня Генпрокуратура.

13 октября 2023, 15:42

  • Журналистам отказано в допуске на инаугурацию мэра Еревана

    Мэрия Еревана не пустила представителей СМИ на церемонию вступления в должность главы города Тиграна Авиняна, где присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Авинян отметил, что мэрия не является местом встречи журналистов и чиновников.

13 октября 2023, 15:00

13 октября 2023, 14:21

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи