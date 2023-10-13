Суд в Волгограде продлил срок ареста Мелконяну

13 октября 2023, 17:31

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Арсен Мелконян оставлен под стражей до 20 декабря по делу об угрозах нескольким людям, в том числе судье. Обвинение и защита на заседании в суде первой инстанции попросили отправить дело в Волгоградский областной суд для определения подсудности, а судья взяла самоотвод.

Как писал "Кавказский узел", Арсен Мелконян, осужденный в марте 2022 года на 11 лет лишения свободы по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, в мае 2023 года вернулся в Волгоград из зоны военной операции на Украине. После этого он был арестован по подозрению в угрозах убийством нескольким людям, в том числе судье. Позднее адвокаты Мелконяна добились отмены приговора и решения о пересмотре дела об убийстве риелтора. 14 июля Волгоградский облсуд сократил срок наказания Арсену Мелконяну до 6,5 года. Также незначительно сокращены сроки его сестре Анне Мелконян и ее супругу Арману Смбатяну.

Роман Гребенюк был избит в октябре 2020 года после конфликта в школьном чате с Анной Мелконян. По версии следствия, после перепалки в чате Анна склонила своего супруга "к причинению вреда здоровью Гребенюка", а также сообщила о конфликте своему брату Арсену. Далее Арсен Мелконян должен был встретиться с Гребенюком, а Смбатян – наблюдать за окружающей обстановкой. Во время встречи, как считают следователи, Арсен Мелконян нанес Гребенюку несколько ударов, после чего тот в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался.

Центральный районный суд Волгограда продлил сегодня срок ареста Арсену Мелконяну до 29 декабря. На заседании прокурор попросил передать рассмотрение дела из Центрального районного суда в Волгоградский областной суд для определения подсудности. С этим согласилась и защита, так как одна из потерпевших — судья Центрального районного суда, сообщило сегодня издание V1, которое вело текстовую трансляцию из зала суда.

Судья, которая рассматривала дело, заявила самоотвод, так как потерпевшей по делу проходит ее коллега, говорится в публикации.

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