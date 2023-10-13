ЕСПЧ назначил компенсации трем гражданам Азербайджана по делам о пытках и убийстве

13 октября 2023, 04:47

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Суд по правам человека в Страсбурге удовлетворил жалобы уроженцев Нахчыванской автономной республики Мухаммеда Гурбанова и Надира Мамедова, заявлявших о пытках, а также жалобу бывшего ректора частного университета в Баку Эльшада Абдуллаева. Правительство Азербайджана выплатить им в общей сложности 34 тысячи евро компенсаций.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 12 октября объявил два решения по делам против Азербайджана. В одном из них, «Мамед Гурбанов и Надир Мамедов против Азербайджана», суд признал нарушение прав двух бизнесменов, живших в Нахичеванской автономной республике, передал корреспондент "Кавказского узла".

Член регионального отделения оппозиционной "Общественной палаты", бизнесмен Мухаммед Гурбанов и его зять Надир Мамедов 13 февраля 2013 года были осуждены после того, как их избили на таможне. Как заявили осужденные, инцидент возник из-за того, что они отказались платить поборы. Мужчины обвинялись в сопротивлении представителям власти. Апелляционный суд заменил реальные сроки лишения свободы на условное наказание.

Как установил суд, Гурбанов и Мамедов, занимавшиеся малым бизнесом, в декабре 2012 года были задержаны на таможенном пункте «Садарак» на азербайджано-турецкой границе на своих автомобилях, груженных товарами . По их утверждению, 8 декабря азербайджанские таможенники потребовали у них взятки за таможенное оформление ввозимых товаров. "Заявители отказались платить взятку и рассказали о вымогательстве прессе, после чего подверглись физическому давлению со стороны около 20 сотрудников таможни", - говорится в решении ЕСПЧ.

В постановлении отмечается, что Гурбанов и Мамедов до 11 декабря находились в подразделении силовой структуры, где, по их словам, подвергались пыткам. «Адвокат встретился с ними только 24 декабря и к этому времени у второго заявителя (Мамедова) на теле еще оставались признаки жестокого обращения», - отмечается в документе. Прокуратура не расследовала заявление адвоката о пытках, а жалобы на бездействие прокуратуры были отклонены местным судом и вышестоящими судами Азербайджана.

ЕСПЧ постановил, что власти Азербайджана нарушили права Гурбанова и Мамедова по статьям о запрещении пыток (статья 3 Европейской конвенции прав человека) и праве на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда (статья 5.3 Конвенции). Суд назначил им компенсации в сумме 10 тысяч евро каждому, еще 2 тысячи евро присуждено их юридическому представителю Халиду Багирову как возмещение судебных расходов.

Еще одно решение ЕСПЧ вынес по делу бывшего ректора частного «Международного университета» в Азербайджане Эльшада Абдуллаева, живущего сейчас в Париже. Его брат, сотрудник министерства национальной безопасности Азербайджана Махир Абдуллаев, бесследно исчез 13 октября 2003 года. На следующий день Эльшад Абдуллаев обратился в Ясамальское районное управление полиции с заявлением об исчезновении брата, но полиция отказалась вести расследование, говорится в постановлении ЕСПЧ.

Эльшад Абдуллаев выступал в СМИ, заявляя о причастности высокопоставленных должностных лиц Азербайджана к похищению в 2003 году его брата, проректора АМУ и офицера спецслужб Махира Абдуллаева. На видео, обнародованном 22 октября 2012 года, представлена беседа Эльшада Абдуллаева с бывшим сотрудником 7-го управления МВД Ровшаном Аббасгулиевым, который сообщает, что Махир Абдуллаев находится в отделе по борьбе с оргпреступностью главного управления полиции Баку. После распространения Эльшадом Абдуллаевым видеозаписей при генеральном прокуроре Азербайджана была создана новая оперативно-следственная группа по делу об исчезновении Махира Абдуллаева, однако с тех пор следствие не комментировало ход расследования.

Только после жалобы в прокуратуру на бездействие полиции, 14 ноября 2003 года было возбуждено уголовное дело о похищении человека, а спустя три дня после этого автомобиль Махира Абдаллаева был найден в Баку. В январе 2005 года дело было переквалифицировано по статье об умышленном убийствею

«Несмотря на многократные обращения в прокуратуру с просьбой сообщить о ходе расследования, заявитель получал отказы, которые были мотивированы тем, «информация будет предоставлена по завершению следствия», - отмечается в решении суда.

Сам Эльшад Абдуллаев заявлял, что после исчезновения брата сам неоднократно подвергался угрозам. Он связывал угрозы с тем, что писал в государственные органы заявления о своих подозрениях по поводу причастности к похищению брата высокопоставленных чиновников.

После эмиграции Эльшада Абдуллаев во Францию в 2012 году его адвокат запросил в органах прокуратуры информацию о ходе следствия и копии следственных документов, но получил отказ. Суды всех уровней отклонили его жалобу, после чего Абдуллаев обратился в ЕСПЧ, требуя признать нарушение права на жизнь и запрещение пыток (статьи 2 и 3 Европейской конвенции прав человека).

Страсбургский суд усмотрел в деле нарушение право на жизнь, но по статье о запрещении пыток счел жалобу неприемлемой. ЕСПЧ постановил выплатить Абдуллаеву компенсацию в сумме 12 тысяч евро и еще 70 евро на возмещение почтовых расходов.

Суд признал нарушения прав заявителей по статьям 2 (право на жизнь) и 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции, расследования по которым, как правило, проводятся очень скрупулезно, обратил внимание глава Группы прав медиа Халид Агалиев, комментируя эти решения ЕСПЧ.

«Это достаточно серьезные обвинения, они должны основываться на очень серьезных основаниях. Даже в этих делах из Азербайджана ЕСПЧ установил «процессуальное нарушение» этих статей: то есть ЕСПЧ не установил самого факта пыток и лишения жизни, просто признал, что жалобы заявителей в Азербайджана на нарушение этих прав не были справедливо расследованы», - пояснил Агалиев корреспонденту «Кавказского узла»

Он отметил, что история с исчезновением Махира Абдуллаева так и «осталась тайной», а Гурбанов и Мамедов впоследствии также эмигрировали из Азербайджана в Европу.

«Десять лет назад Эльшад Абдуллаев после эмиграции в Европу выступал с публичными заявлениями по поводу исчезновения брата и критикой расследования. Он считал, что его брат был похищен и убит по заказу высокопоставленных лиц. Тогда была создана новая следственная группа, и в то же время против самого Эльшада Абдуллаева также было начато уголовное дело и он был объявлен в международный розыск. Но в последние годы Эльшад Абдуллаев не проявлял активности в медийном пространстве. Обновленное следствие, судя по отсутствию официальных сообщений о результатах, также не пролило свет на исчезновение его брата», - заключил юрист.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

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