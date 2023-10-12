Власти сообщили о гибели на Украине 15 бойцов из Волгоградской области

12 октября 2023, 11:11

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Еще 15 военных из Волгоградской области погибли в военной операции на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней как минимум 534 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Сергей Северов стал 519-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого в военной операции на Украине подтвердили власти.

Александр Шевченко погиб в военной операции, сообщила администрация Новоаннинского района. Шевченко родом из Ярославля, учился в Астраханской области. В 2015 году поступил в Михайловскую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. В 2020 году направлен на службу в гвардейскую бригаду, базирующуюся в Буйнакске, в звании лейтенанта командовал взводом управления. в том же году женился, у него родился ребенок. С первого дня спецоперации находился на линии фронта. В 2022 году Александру присвоено звание старшего лейтенанта. Погиб 3 октября, ему было 25 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 10 октября.

Виталий Васкецов погиб на Украине, сообщила администрация Камышина в своем Telegram-канале 10 октября. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Три уроженца Палласовского района погибли в ходе СВО, им переданы ордена Мужества, сообщила администрация Палласовского района. Это сержант Владимир Солохин, рядовые Арман Уразбаев и Андрей Ульев, говорится в сообщении в Telegram-канале от 5 октября районной администрации.

Младший лейтенант Александр Левин, сержанты Николай Павлов, Сергей Вашкевич, ефрейтор Андрей Кравцов, рядовые Леонид Дрожжин, Владимир Якимов, Сергей Савира погибли на Украине, следует из отчета музей-панорамы "Сталинградская битва" от 5 октября о передаче их родным орденов Мужества.

Выпускник Московского высшего общевойскового командного училища, 25-летний Руслан Маликов погиб в хоне военных действий в первый месяц военной операции на Украине. У него остались жена и ребенок, сообщила администрация Урюпинска, опубликовав 29 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" посвященный военному фильм.

Мобилизованный Петр Черкесов погиб в ходе СВО на Украине, он похоронен на хуторе Суляевском, сообщила администрация Кумылженского района. Петру было 27 лет, до мобилизации работал вахтовым методом в Москве, указано в публикации в Telegram-канале районной администрации от 28 сентября.

О гибели в зоне СВО Кирилла Чекунова сообщил в своем Telegram- канале глава Клетского района Александр Игнатченко. Другие подробности о погибшем в сообщении от 15 сентября не указаны.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 534 бойцов из Волгоградской области. Всего власти и силовики на 11.00 мск 12 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2684 силовиков с юга России, в том числе 1343 – в СКФО и 1341 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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