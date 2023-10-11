11 октября 2023, 21:44

Военный из Камышина убит на Украине

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Сергей Северов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 519 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Кондаков стал 518-м жителем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили власти

В ходе специальной военной операции погиб камышанин Сергей Северов, сообщила сегодня администрация Камышина. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны. на фотографии, приложенной к публикации в Telegram-канале городского администрации, Северов в форме с нашивкой "Вооруженные силы России".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 519 бойцов из Волгоградской области. Всего власти и силовики на 21.30 мск 11 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2669 силовиков с юга России, в том числе 1343 – в СКФО и 1326 – в ЮФО.  "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти подтвердили гибель в ходе спецоперации офицера из Урюпинска", "Контрактник из Котовского района убит в ходе СВО", "Мобилизованный из Котово убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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