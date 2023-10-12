Власти нарушили обещания противникам уплотнительной застройки в Махачкале

12 октября 2023, 06:25

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Жильцы дома по улице Габитова, которым власти весной пообещали остановить строительство рядом с их домом, заявили о возобновлении работ, несколько жильцов после конфликта с застройщиком были задержаны полицией и оштрафованы. Власти заявляли жильцам о достигнутых договоренностях с застройщиком, но на деле к собственнику участка никто из чиновников не обращался, утверждает представитель застройщика.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта жильцы дома по улице Габитова добились реакции властей Махачкалы на свои просьбы остановить строительство рядом с их домом. И. о. мэра Ризван Газимагомедов сообщил, что "будут рассмотрены варианты по предоставлению собственнику другого земельного участка, а также строительства на этом участке сквера".

13 марта в официальном Telegram-канале администрации правительства Дагестана появилось сообщение, что строительство многоквартирного дома на улице Габитова остановлено после обращения жильцов к главе Дагестана Сергею Меликову. В публикации утверждается, что Меликов поддержал противников стройки, которые "за свои средства благоустроили придворную территорию, установили детские площадки, беседки" на спорном участке. "Позднее в мэрии города прошла встреча с самим застройщиком и достигнута договоренность об остановке строительных работ", - указано в том же сообщении.

Проблема со строительством на улице Габитова, 16в, вопреки заверениям властей, не решена, на участке возведен строительный забор, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» местные жители. Они отметили, что неоднократно обращались в мэрию Махачкалы, прокуратуру, главе Дагестана с просьбой остановить строительство многоэтажного дома, который застройщик планирует возвести в их дворе.

«Земельный участок по документам застройщика накладывается на дворовую территорию дома. Основная часть стройки приходится на сквер, который люди разбили на месте болота. Это единственный проход для людей к морю, после прогулки жители микрорайона часто отдыхают в зеленой зоне сквера. Теперь его хотят вырубить. Ранее к нам приезжал представитель управления архитектуры Махачкалы и сказал, что прокуратура города по нашей жалобе проводит проверку, и до ее завершения никаких строительных работ не будет», - рассказала местная жительница Марьям корреспонденту «Кавказского узла».

6 октября с жильцами дома по улице Габитова, 16в, сообщившими о начале строительства в их дворе, встретились начальник управления архитектуры и градостроительства Шамиль Ибрагимов и начальник отдела УАиГ по координации капитального строительства Магомед Дибиров. "Представители мэрии заверили обеспокоенных жителей, что вопрос находится на личном контроле главы города, и в рамках правового поля будет сделано все возможное в пользу заявителей. Строительные работы приостановлены. Специалистами УАиГ Махачкалы совместно с прокуратурой города будет проработан вопрос о подаче искового заявления в суд на застройщика», - говорится в сообщении, опубликованном 6 октября в Telegram-канале мэрии Махачкалы.

После этого визита чиновника проблема не разрешилась: по словам Марьям, 8 октября, когда жильцы домов проходили во дворе субботник, там же появились представители застройщика и спровоцировали словесный конфликт, после чего на место приехали наряды полиции, вызванные представителями застройщика.

«У полицейских были списки активистов, они даже спрашивали, есть ли тут такой-то, называя имя. После словесной перепалки восемь мужчин и две женщины были доставлены в Ленинский РОВД, и оштрафованы за мелкое хулиганство. Как нам рассказали задержанные, их заставили подписать бумагу, что они больше не будут участвовать в протестных акциях и препятствовать стройке», - рассказала женщина. Мелким хулиганством правоохранители сочли спор с представителями застройщика и попытку активистов убрать строительный забор.

11 октября по жалобам жителей к ним приехали помощник главы Дагестана, представители мэрии и активисты, рассказала местная жительница Патимат. Люди высказали свои претензии, их выслушали и обещали разобраться в ситуации. Встреча прошла спокойно, отметила женщина.

Комментарий представителя застройщика Гаджи Магомедова был опубликован 10 октября Telegram-канале издания «Черновик». Магомедов отметил, что представляет по доверенности собственника земли Узая Узаева, который купил этот участок еще в 2016 году.

"На участок имеются все необходимые правоустанавливающие документы, которые множество раз проверялись надзорными органами, в том числе и в судебном порядке. Законность участка и правоустанавливающих документов подтверждается вступившими в законную силу решениями судов", - говорится в публикации.

По версии Магомедова, жильцы, которые выражают свое недовольство застройкой участка, «оказались в руках некоторых лиц, которые в целях личной выгоды долгое время «терроризируют» собственника требую от него деньги либо квартиры».

Он добавил, что "бездействует администрация города Махачкалы, которая не принимает каких-либо мер для урегулирования этой ситуации": после встречи Ризвана Газимагомедова с жильцами 12 марта было заявлено, что "достигнута договоренность с застройщиком", но фактически "на встречу собственник земельного участка приглашен не был, какие-либо предложения от администрации Махачкалы к нему не поступали, договоренностей никаких не было", утверждает Магомедов. Он также отметил, что собственник земельного участка "готов к диалогу с жильцами и администрацией города Махачкалы в рамках правового поля".

Активистка движения «Город наш» Мадина Ибрагимова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что по просьбе жильцов дома обратилась к главе фракции ЛДПР в Госдуме Леониду Слуцкому, и во фракции ей пообещали сделать депутатский запрос.

«У «Город наш» позиция однозначная: хватит захватывать зеленую территорию и превращать город в каменные джунгли. В Редукторном поселке Махачкалы, где находятся данные дома, и так ужасный транспортный коллапс. Детям гулять негде, дышать нечем», - возмутилась активистка.

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