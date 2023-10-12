Уроженец Волгограда погиб в ходе боевых действий в Израиле

12 октября 2023, 03:28

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Дмитрий Решетников из Волгограда, служивший в израильской армии, с начала боевых действий числился пропавшим без вести. Вечером 11 октября сообщение о его гибели подтвердил военный атташе посольства Израиля в Москве.

Как сообщал "Кавказский узел", Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа утром 7 октября. Боевые действия между Израилем и движением "Хамас" началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, после чего боевики "Хамаса" ворвались в ряд населенных пунктов. К утру 11 октября число жертв в ходе эскалации конфликта Израиля с Палестиной превысило две тысячи человек, сообщило издание The Times of Israel. Среди жертв оказались граждане стран Южного Кавказа.

О гибели волгоградца Дмитрия Решетникова, служившего в 51-м взводе бригады "Голани" ЦАХАЛ, сообщила вечером 11 октября Волгоградская еврейская община.

Погибший был гражданином России и активистом проекта «EnerJew-Волгоград», который помогает молодежи обустраиваться в Израиле. "Мечтающий, правильный еврейский молодой человек, замечательный солдат и надежный друг", - говорится в публикации на странице общины "ВКонтакте".

По информации общины, Решетников несколько дней числился пропавшим без вести, но вечером 11 октября сообщение о его гибели подтвердил военный атташе посольства Израиля в Москве.

"Он как раз был на той базе, на которую первыми вошли террористы. Он уехал туда по программе, а потом остался там. До сегодняшнего дня мы жили в общем-то надеждой, что он где-то в списках живых. (11 октября) только был опознан. <...> Мама узнала о его гибели, мы съездили, ее известили", - цитирует слова представительницы еврейской общины Волгоградской области Яэль Йоффе издание V1.

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