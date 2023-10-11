Несколько выходцев из Дербента погибли в Израиле

11 октября 2023, 09:16

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В Израиле по время боевых действий убиты несколько семей выходцев из Дербента. Несколько тысяч бывших дербентцев проживают в израильском города Хадера. Сейчас там ситуация напряженная, но в целом спокойная, рассказала местная жительница.

Как информировал "Кавказский узел", утром 7 октября движение "Хамас" атаковало территорию Израиля. Боевики "Хамаса" ворвались в ряд населенных пунктов. По данным на утро 11 октября число жертв в ходе эскалации конфликта Израиля с Палестиной превысило две тысячи человек. BBC сообщило, что число погибших от атак «Хамаса» израильтян и граждан других государств достигло 1200 человек, палестинская сторона сообщала о 830 жертвах конфликта.

Во время боевых действий в Израиле погибли несколько человек, являющиеся выходцами из Дербента, сообщил источник в экстренных службах Дагестана. "Они уже давно переехали, являются гражданами Израиля", – привело сегодня слова источника РИА "Новости". Точное число погибших выходцев из Дербента агентство не привело.

Всего в Израиле погибли четыре гражданина России, имевшие также гражданство Израиля. Еще шесть россиян считаются пропавшими без вести, отметило агентство.

В израильском городе Хадера, который является побратимом Дербенту, проживают несколько тысяч выходцев из Дербента. Сейчас в Хадера ситуация относительно спокойная, рассказала россиянка Ирина, находящаяся в этом городе.

Тем не менее, жители города почти не выходят на улицу, закрыто большинство общественных заведений, в том числе кафе и рестораны. В других городах Израиля ажиотаж и большие очереди в магазинах, однако в Хадера такого нет. Также в местных магазинах нет дефицита товаров. Однако посетители местного русского магазина раскупили в нем всю тушенку, привел слова Ирины вечером 10 октября паблик "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, ранее сообщалось, что во время ракетного обстрела получила повреждения мечеть имени Ахмата Кадырова в поселке Абу-Гош около Иерусалима. 10 октября местные жители рассказали, что вечерняя молитва в мечети прошла как обычно. И что в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа особых повреждений здание не получило.

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