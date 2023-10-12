12 октября 2023, 00:32

Авиакомпания "Азимут" запустила новые рейсы в Грузию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рейсы Москва-Батуми и Сочи-Тбилиси запущены авиакомпанией "Азимут", также она анонсировала регулярный рейс между Минеральными Водами и столицей Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 мая самолет авиакомпании "Азимут" вылетел из Внуково и в тот же день приземлился в международном аэропорту Тбилиси. Этот рейс стал первым прямым рейсом из России в Грузию за четыре года. Прибытие лайнера было встречено акцией протеста в аэропорту. 20 мая первый авиарейс из Тбилиси прибыл в Москву. 11 июля в международный аэропорт Кутаиси прибыл самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Домодедово.

Авиакомпания "Азимут" на своем сайте сообщила о новых рейсах в Грузию. Так, 9 октября начались полеты по маршруту Москва-Батуми-Москва. Самолеты по этому маршруту будут летать два раза в неделю, в понедельник и четверг. Вылет в Москве из аэропорта Внуково, говорится в сообщении компании от 10 октября. 

Выполнен первый рейс из Сочи в Тбилиси, самолеты между двумя этими городами будут летать по средам и субботам, указано в сообщении от 11 октября. 

Также компания анонсировала рейсы из Минеральных Вод в Тбилиси, полеты начнутся с 19 октября. Ожидается, что рейсы между этими городами будут выполняться трижды в неделю, по понедельникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов начинается от 58 евро, сообщила авиакомпания на своем сайте. 

Запрет на полеты в Грузию действовал с июля 2019 года. Российским авиакомпаниям "временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", говорилось в тексте указа, подписанного Владимиром Путиным. Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливалось также в 2006 году после обострения отношений между двумя странами. Полеты были возобновлены в 2008 году, затем вновь отменены в августе 2008 года.

Представители оппозиции на митинге после информации о возобновлении авиасообщения заявили, что Грузия нацелена на вступление в Евросоюз, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways. По ее мнению, авиакомпания, возобновляя полеты в Россию, просто хочет заработать. В ответ Georgian Airways запретила президенту Грузии летать на своих самолетах до тех пор, пока Саломе Зурабишвили не извинится за призыв бойкотировать авиаперевозчика.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны с 2008 года после того, как Россия вмешалась в вооруженный конфликт, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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Примечание:

"Georgian Airways назначила дополнительный рейс из Израиля после критики президента", "Политологи предостерегли власти Грузии от многовекторной политики", "Грузинские аналитики обвинили власти в отсутствии прогресса в сотрудничестве с НАТО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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