Адлерский районный суд. Фото: https://pravo-krasnodar.ru/

11 октября 2023, 18:44

Житель Адлера арестован за публикацию видео в мессенджере

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Адлере арестовал на 10 суток проживающего в городе гражданина Украины Алексея Свирида за публикацию в мессенджере видео со ссылкой на признанный экстремистским сайт о деятельности Свидетелей Иеговы*.

Адлерский районный суд арестовал на 10 суток родившегося в Твери гражданина Украины Алексея Свирида. Суд признал мужчину виновным по статье о распространении экстремистских материалов (статья 20.29 Кодекса об административных правонарушениях России). Протокол на него составили из-за публикации в одном из мессенджеров видео со ссылкой на сайт Свидетелей Иеговы*, который в 2015 году был включен в федеральный список экстремистских материалов, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

В карточке дела на сайте суда указано, что вина Свирида подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе протоколом об административном правонарушении, протоколом об административном задержании. Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном, пояснил, что был неосторожен, а информацию направил своей знакомой.

Суд учел признание вины как смягчающее обстоятельство, однако с учетом того, что ранее Свирид привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, постановил арестовать его на 10 суток и конфисковать мобильный телефон, при помощи которого было опубликовано видео, следует из решения суда.

"Кавказский узел" также писал, что представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* ранее сообщил, что Краснодарский край и Ростовская область лидируют среди регионов юга России по числу уголовных дел против Свидетелей Иеговы*.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесено в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Кубанскому свидетелю Иеговы* ужесточили условия содержания", "Свидетель Иеговы* Василий Мелешко помещен в изолятор колонии", "Близкие сочинского Свидетеля Иеговы* раскритиковали приговор суда".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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