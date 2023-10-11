Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

11 октября 2023, 13:31

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После расчистки дорожного полотна сняты ограничения на движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге, которые были введены ранее, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", минувшей ночью из-за плохой погоды было приостановлено движение грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге.

Ограничения на движение по Военно-Грузинской дороге сняты, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств <…>, разрешено движение для всех видов автотранспорта, на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс", – сообщило ведомство сегодня в своем телеграм-канале.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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