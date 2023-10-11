Ограничено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге

11 октября 2023, 03:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за плохой погоды в Грузии приостановлено движение грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа до Ларса, сообщили спасатели.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" привел в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

В связи с ухудшением погодных условий в Грузии, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии с 22.50 мск 10 октября временно приостановлено движение большегрузных транспортных средств по Военно-Грузинской дороге в обоих направлениях, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Ведомство указывает, что движение большегрузов запрещено на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс.

Изображение с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по данным на 03.00 мск сегодня, 11 октября отсутствует - проводятся технические работы, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда прогнозируется переменная облачность при температуре воздуха +3 градуса, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. В ночь на 12 октября ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до +2, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.