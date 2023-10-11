11 октября 2023, 03:45

Ограничено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за плохой погоды в Грузии приостановлено движение грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа до Ларса, сообщили спасатели.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" привел в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

В связи с ухудшением погодных условий в Грузии, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии с 22.50 мск 10 октября временно приостановлено движение большегрузных транспортных средств по Военно-Грузинской дороге в обоих направлениях, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Ведомство указывает, что движение большегрузов запрещено на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс.

Изображение с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по данным на 03.00 мск сегодня, 11 октября отсутствует - проводятся технические работы, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда прогнозируется переменная облачность при температуре воздуха +3 градуса, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. В ночь на 12 октября ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до +2, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Сняты ограничения на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс", "Более тысячи грузовиков скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге", "Принятие Госдумой закона об электронных повестках не вызвало очередей на "Верхнем Ларсе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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