11 октября 2023, 04:43

Махачкалинец осужден за незаконный оборот оружия

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Житель Махачкалы Р. Магомаев приговорен к двум годам колонии строгого режима по обвинению в незаконном обороте оружия.

Как писал "Кавказский узел", в январе-ноябре 202 года в Дагестане было зарегистрировано больше всего преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, среди регионов России. В тройку лидеров по этому показателю вошел и Краснодарский край, следует из статистических данных Генпрокуратуры.

Ленинский районный суд Махачкалы вынес приговор местному жителю, обвиненному в незаконном хранении и обороте оружия, пишет 10 октября "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Дагестану.

По данным ведомства, Р. Магомаев был задержан с поличным при продаже третьему лицу пистолета Ratay-24, переделанного самостоятельно в боевой, с тремя патронами калибра 9 на 18 мм.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 222 УК Российской Федерации . Магомаев признал вину. Суд счел признание смягчающим обстоятельством и приговорил его к двум годам колонии строгого режима, сообщает "Лезги Газет".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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