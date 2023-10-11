Сторонник нацистской идеологии осужден в Новороссийске

11 октября 2023, 00:48

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Суд в Новороссийске приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима жителя Хакасии, который создал нацистское сообщество и писал в нем о планах нападения на людей разных национальностей.

В Новороссийске 18-летний житель Абакана осужден по обвинению в создании экстремистского сообщества и руководстве им (часть 1 статьи 282.1 УК РФ).

По данным следствия, с февраля 2022 года молодой человек, еще проживая в Хакасии, стал проявлять интерес к нацистской идеологии. С мая по сентябрь того же года он временно проживал в Новороссийске. Там он создал группу, объединим нескольких таких же интересующих людей, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Молодой человек создал в одном из мессенджеров группу, где сообщил о том, с какой целью создал сообщество. В этой группе он публиковал соответствующую литературу и информацию, в том числе о подготовке нападений на лиц различных национальностей и проведении акций в отношении действующей власти. Правоохранители пресекли деятельность группа в январе текущего года.

В ходе следствия юноша дал признательные показания, суд приговорил его к трем годам шести месяцам в колонии общего режима. Кроме того он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на четыре года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце августа две жительница Отрадненского района Краснодарского края выложили в сеть ролик с видео танца возле памятника погибшим в Афганистане и пародийным изображением Гитлера. Суд счел это демонстрацией нацистской символики и оштрафовал их.

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