11 октября 2023, 00:48

Сторонник нацистской идеологии осужден в Новороссийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Новороссийске приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима жителя Хакасии, который создал нацистское сообщество и писал в нем о планах нападения на людей разных национальностей.

В Новороссийске 18-летний житель Абакана осужден по обвинению в создании экстремистского сообщества и руководстве им (часть 1 статьи 282.1 УК РФ).

По данным следствия, с февраля 2022 года молодой человек, еще проживая в Хакасии, стал проявлять интерес к нацистской идеологии. С мая по сентябрь того же года он временно проживал в Новороссийске. Там он создал группу, объединим нескольких таких же интересующих людей, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Молодой человек создал в одном из мессенджеров группу, где сообщил о том, с какой целью создал сообщество. В этой группе он публиковал соответствующую литературу и информацию, в том числе о подготовке нападений на лиц различных национальностей и проведении акций в отношении действующей власти. Правоохранители пресекли деятельность группа в январе текущего года.

В ходе следствия юноша дал признательные показания, суд приговорил его к трем годам шести месяцам в колонии общего режима. Кроме того он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на четыре года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце августа две жительница Отрадненского района Краснодарского края выложили в сеть ролик с видео танца возле памятника погибшим в Афганистане и пародийным изображением Гитлера. Суд счел это демонстрацией нацистской символики и оштрафовал их.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии обвинен в демонстрации нацистской символики", "Силовики составили протокол о дискредитации армии на жителя Краснодара", "Элистинец отправлен в СИЗО по делу о демонстрации нацистской символики"

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 октября 2023, 01:47

10 октября 2023, 23:49

  • "Грузинская мечта" оспорила выводы Венецианской комиссии

    Венецианская комиссия указала, что власти Грузии не выполнили самые важные пункты судебной реформы - в частности, о реформировании Высшего совета юстиции, отметили представители оппозиции. Депутаты от правящей партии назвали выполненными все конкретные рекомендации комиссии и не усмотрели в ее отчете критики.

10 октября 2023, 22:51

  • Советник Ибадоглу отправлен под арест на 30 суток

    Советник председателя  Азербайджанской партии демократии и благоденствия Гусейн Мелик арестован на 30 суток по обвинениям в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Соратники уверены, что арест имеет политический мотив и связан с публикациями Мелика в соцсетях. 

10 октября 2023, 21:55

10 октября 2023, 21:05

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи