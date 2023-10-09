Пикетчики в Махачкале отметили снижение отклика на акции в поддержку Гаджиева и Доного

09 октября 2023, 23:31

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Прохожие и водители менее активно, чем неделю назад, реагировали на сегодняшние пикеты в поддержку историка Хаджимурада Доного и осужденного по делу о финансировании терроризма Абдулмумина Гаджиева, рассказали дагестанские журналисты, связав это с погодой. Жена Гаджиева больше двух лет не видела мужа, а их сыну не позволили подойти к отцу в день приговора.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в центре Махачкалы рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева, который провел заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, и одиночный пикет с требованием прекратить преследование историка Хаджи Мурада Доного, на который вышел журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Реакция на проведенные одиночные акции была ниже по сравнению с подобными акциями на предыдущей неделе, сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "По сравнению с прошлой неделей реакций было меньше. На этот раз реакций от пешеходов не было. Было большое внимание со стороны автомобилистов", - рассказал Магомедов. Они выразили свою поддержку посредством сигналов, отметил журналист.

Проблем с получением посылок у Гаджиева нет, сообщила жена Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева. "Недавно отправила очередную посылку", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сакиева отметила, что заявление на свидание они пока не подавали, а видела она мужа последний раз до перевода из СИЗО Махачкалы в СИЗО Ростова-на-Дону. "Мы его в последний раз видели в СИЗО Махачкалы примерно два года назад", - сообщила она.

Старший сын Абдулмумина Гаджиева присутствовал на оглашении приговора и видел отца издалека во время заседания, рассказала Сакиева. "Там не разрешили подойти. Он смог посмотреть со своего места", - пояснила она.

Дагестанский журналист Идрис Юсупов, который сегодня выходил на пикет с требованием прекратить преследование историка Хаджимурада Доного, отметил, что реакция на сегодняшнюю одиночную акцию была значительно ниже, чем на акцию неделей ранее. Журналист связал это с погодой.

Юсупов считает, что требование прекратить преследование Доного не потеряло актуальность, так как до сих пор не ясно, почему был наложен запрет на проведение лекции дагестанского историка. "Мы до сих пор от власти не получили внятное объяснение того, что произошло. Не факт вообще, что подобных срывов лекций не будет и в будущем, и преследования Хаджимурада Доного не повторятся в будущем", - пояснил Юсупов.

Кавказский узел также писал, что Идрис Юсупов проводил пикет в поддержку историка Хаджимурада Доного и 2 октября, посчитав срыв лекции, запланированной на 30 сентября, еще одним фактом преследования ученого. Доного связал запрет на проведение лекции о Горской республике с темой лекции или вниманием силовиков. Ученый отметил, что в исторических спорах оценивать и критиковать взгляд того или иного ученого на тему могут его коллеги, а силовые методы недопустимы, и пообещал разослать материалы зрителям сорванной лекции.

Ранее бывший замдиректора Национального музея Дагестана Хаджимурад Доного сообщил, что при обыске 30 ноября 2022 года силовики изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами. После обыска силовики интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там. Доного предположил, что обыск мог быть проведен силовиками после доноса из-за его публикаций. По его словам, из-за изъятия исследовательских материалов научная работа поставлена под угрозу.

Хаджимурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

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