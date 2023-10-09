09 октября 2023, 20:39

Военный из Ингушетии убит на Украине

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Амархан Котиев погиб в ходе СВО, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 43 военных из Ингушетии.

"Кавказский узел" писал, что на Украине погибли Марат Муружев и Ахмед Келигов. Общее число жителей Ингушетии, гибель которых в ходе военной операции на Украине подтвердили власти, достигло 42

37-летний Амархан Котиев погиб в ходе военной операции на Украине, сообщило сегодня правительство Ингушетии в своем Telegram-канале. На похоронах побывали представители администрации главы и правительства Ингушетии, депутаты, представители органов власти, и.о. премьер-министра Ингушетии Магомед Евлоев. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 43 военных из Ингушетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 20.30 мск 9 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2650 жителей юга России, в том числе 1331 жителя СКФО и 1319 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Семьи погибших в СВО добровольцев с Юга России борются с чиновниками за соцвыплаты", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Ставропольского края", "Шесть военных из Дагестана убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 октября 2023, 19:55

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