Двое силовиков из Ингушетии погибли на Украине

09 октября 2023, 11:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащие из Сунжи Марат Муружев и Ахмед Келигов погибли в военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 42 жителей Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября стало известно, что на Украине погиб Хасан Тимурзиев из Ингушетии. Он стал, по меньшей мере, 40-м жителем республики, чья гибель в ходе военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения военной операции на Украине погибли военнослужащие из Сунжи 46-летний Марат Муружев и 29-летний Ахмед Келигов.

Семьи погибших навестили председатель Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев и временно исполняющий обязанности премьер-министра республики Магомед Евлоев, они выразили соболезнования и готовность оказать поддержку, сообщила 8 октября на своем сайте газета "Сердало".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 42 жителей Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.