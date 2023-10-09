09 октября 2023, 11:59

Двое силовиков из Ингушетии погибли на Украине

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Военнослужащие из Сунжи Марат Муружев и Ахмед Келигов погибли в военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 42 жителей Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября стало известно, что на Украине погиб Хасан Тимурзиев из Ингушетии. Он стал, по меньшей мере, 40-м жителем республики, чья гибель в ходе военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения военной операции на Украине погибли военнослужащие из Сунжи 46-летний Марат Муружев и 29-летний Ахмед Келигов.

Семьи погибших навестили председатель Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев и временно исполняющий обязанности премьер-министра республики Магомед Евлоев, они выразили соболезнования и готовность оказать поддержку, сообщила 8 октября на своем сайте газета "Сердало".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 42 жителей Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Трое военных из Дагестана погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине двух военных из Чечни", "Военный из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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