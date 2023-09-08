08 сентября 2023, 05:30

Силовик из Ингушетии погиб на Украине

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Подполковник полиции Хасан Тимурзиев погиб на Украине, сообщило управление Росгвардии по Северному Кавказу. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 40 уроженцев Ингушетии.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащий из Малгобекского района Ченхоев стал 39-м военным из Ингушетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе специальной военной операции погиб заместитель  командир ОМОН "Беркут-Юг" Управления Росгвардии по Республике Ингушетия подполковник полиции Хасан Тимурзиев, сообщило 6 сентября в своем Telegram-канале управление Росгвардии по Северному Кавказу.

Тимурзиев похоронен в селе Мочкхий-Юрт, ему было 42 года. У него остались пять детей, сообщило 13 июля "АиФ - Северный Кавказ" со ссылкой на правительство Ингушетии. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 40 военных из Ингушетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.30 мск 8 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 2494 жителей юга России, в том числе 1274 жителей СКФО и 1220 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Трое военных из Дагестана погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине двух военных из Чечни", "Военный из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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