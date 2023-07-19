19 июля 2023, 22:29

Власти сообщили о гибели на Украине военного из Ингушетии

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Военнослужащий из Малгобекского района Ченхоев погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 39 уроженцев Ингушетии.

"Кавказский узел" писал, что Магомед Евкуров и Ислам Озиев погибли на Украине. Общее число военных из Ингушетии. гибель которых на краине подтвердили власти, достигло 38.

Солдат из Малгобекского района И. Ченхоев погиб на Украине, сообщила районная администрация в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества. Имя погибшего, как и другие данные о нем в сообщении от 7 июля не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 39 уроженцев Ингушетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 22.30 мск 19 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2257 бойцов с юга России, в том числе 1204 - СКФО и 1053 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волжского погиб в военной операции", "Восемь военных из Волгоградской области погибли на Украине", "СВО изменила отношение жителей Северного Кавказа к военной службе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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