16 июня 2023, 13:51
Стало известно о гибели двух уроженцев Ингушетии на Украине
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Военнослужащие Магомед Евкуров и Ислам Озиев погибли на Украине. С начала спецоперации подтверждена гибель в ходе нее не менее 38 жителей Ингушетии.
Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая стало известно, что на Украине погиб подполковник Муса Берсанов из Сунженского района. Он стал, по меньшей мере, 36-м жителем Ингушетии, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.
В Ингушетии похоронили двоих военнослужащих, погибших в ходе СВО, сообщило правительство Ингушетии в своем телеграм-канале.
"В селениях Кантышево и Гамурзиево состоялись похороны Магомеда Евкурова и Ислама Озиева, погибших в ходе СВО на Украине", - сказано в сообщении.
Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 38 уроженцев Ингушетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 13.45 мск 16 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2096 бойцов с юга России, в том числе 1125 - СКФО и 971 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"