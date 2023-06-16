16 июня 2023, 13:51

Стало известно о гибели двух уроженцев Ингушетии на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащие Магомед Евкуров и Ислам Озиев погибли на Украине. С начала спецоперации подтверждена гибель в ходе нее не менее 38 жителей Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая стало известно, что на Украине погиб подполковник Муса Берсанов из Сунженского района. Он стал, по меньшей мере, 36-м жителем Ингушетии, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

В Ингушетии похоронили двоих военнослужащих, погибших в ходе СВО, сообщило правительство Ингушетии в своем телеграм-канале.

"В селениях Кантышево и Гамурзиево состоялись похороны Магомеда Евкурова и Ислама Озиева, погибших в ходе СВО на Украине", - сказано в сообщении.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 38 уроженцев Ингушетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 13.45 мск 16 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2096 бойцов с юга России, в том числе 1125 - СКФО и 971 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"СВО изменила отношение жителей Северного Кавказа к военной службе", "Контрактник из Туапсе погиб в военной операции", "Мобилизованный из Дагестана убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 июня 2023, 14:20

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