Стало известно о гибели двух уроженцев Ингушетии на Украине

16 июня 2023, 13:51

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Военнослужащие Магомед Евкуров и Ислам Озиев погибли на Украине. С начала спецоперации подтверждена гибель в ходе нее не менее 38 жителей Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая стало известно, что на Украине погиб подполковник Муса Берсанов из Сунженского района. Он стал, по меньшей мере, 36-м жителем Ингушетии, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

В Ингушетии похоронили двоих военнослужащих, погибших в ходе СВО, сообщило правительство Ингушетии в своем телеграм-канале.

"В селениях Кантышево и Гамурзиево состоялись похороны Магомеда Евкурова и Ислама Озиева, погибших в ходе СВО на Украине", - сказано в сообщении.