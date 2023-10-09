Суд встал на сторону Минздрава в споре с волгоградскими антипрививочниками

09 октября 2023, 19:55

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Суд в Волгограде отказался удовлетворить иск противников антиковидной вакцинации, требовавших от Минздрава России и областного комитета здравоохранения обнародовать результаты испытаний вакцин. Требования истцов соответствовали российским законам, указал юрист Сергей Иващенко.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября в Волгограде прошло заседание суда по иску противников вакцинации от коронавируса – юриста Ивана Иванова и учителей волгоградской школы №33 Татьяны Шаховой и Эльзы Хоменко - к Минздраву России и областному комитету здравоохранения. Истцы требуют признать незаконным бездействие ведомств, которое выразилось в непредоставлении результатов третьей и четвертой стадий испытаний вакцин от коронавируса.

Суд в Волгограде объединил в одно производство три иска отстраненных от работы антипрививочников и иск юриста Ивана Иванова, оспоривших отказ врачей обнародовать итоги испытаний вакцин против коронавируса. Среди истцов - учителя волгоградской школы №33 Эльза Хоменко и Татьяна Шахова, которые в августе 2021 года были отстранены от работы за отказ вакцинироваться от коронавируса. Они пожаловались в прокуратуру, пояснив, что считают российские вакцины недостаточно испытанными.

Сегодня в Советском райсуде Волгограда продолжились слушания по коллективному иску Ивана Иванова, Татьяны Шаховой и Эльзы Хоменко. В судебной дискуссии приняли участие истцы и представитель областного комитета здравоохранения Надежда Вострикова. Председательствовала судья Анастасия Пустовая, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

В начале заседания судья предложила обсудить вопрос возможности проведения процесса в отсутствие представителя ответчика (Минздрава РФ) и заинтересованного лица – сотрудника Роспотребнадзора. Иванов возразил, что отсутствующие не предоставили ранее запрашиваемые судом документы, и нужно вызвать их в суд. Однако судья решила продолжить заседание без них.

Было предоставлено слово Ивану Иванову, и он огласил дополнительные пояснения к делу. Истец напомнил суду, что, несмотря на то, что суд обязал Облздрав представить сведения о наличии или отсутствии сведений об испытании вакцин, эти документы так и не были предоставлены.

Также он акцентировал внимание суда на доводах оппонентов о том, что результаты испытаний вакцин третьей и четвертой фазы являются коммерческой тайной. "Однако данный тезис не может быть применим в данной ситуации, так как в соответствии с Конституцией РФ органы государственной власти обязаны предоставить нам эту информацию, так как она непосредственно затрагивает наши конституционные права", - сказал Иванов.

Запрашиваемую в Минздраве информацию истец назвал «жизненно значимой». Он сообщил, что в открытом доступе она отсутствует незаконно. "Очевидно, что доклинические исследования проходили в усеченном формате, побочные эффекты от применения этих препаратов так и не выявили. Обещали, что позже результаты этих исследований будут опубликованы. Но никто ознакомиться с этой информации до сих пор не может", - заметил Иван Иванов.

Юрист сослался на Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" N 61-ФЗ. В нем указано, что в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения заключения комиссии экспертов по результатам экспертизы качества лекарственного средства по возможному риску его применения, соответствующий федеральный орган размещает на своем официальном сайте соответствующее заключение комиссии экспертов. "До настоящего времени никаких открытых публикаций по запрашиваемой нами информации нет. 10 дней прошли давно", - сказал Иванов.

Истец заявил, что предоставление открытого доступа к подобной информации является «вопросом национальной безопасности», и «пытаться прикрыть все это придуманной Минздравом коммерческой тайной, которая не позволяет им якобы опубликовать результаты клинических исследований», не может являться основанием, «так как это публично общественно важный вопрос». При этом Иванов обратил внимание судьи на тот факт, что результаты первой и второй фаз испытаний вакцин были опубликованы.

"Почему эти стадии не коммерческая тайна, а третья и четвертая - коммерческая тайна? Вывод только один: все эти препараты являются смертельно опасными для применения, и мы вправе знать об их уровне смертельной опасности для наших организмов. Режим коммерческой тайны не может быть использован в целях, противоречащих основам конституционного строя", - заявил истец.

Представитель Облздрава Надежда Вострикова подтвердила в суде информацию о том, что в адрес комитета здравоохранения поступила коллективная жалоба истцов. В установленный законом срок обращение было рассмотрено, были даны ответы, сказала она. "В настоящее время мы никаких нарушений не установили, все доводы были изложены в письменном ответе заявителям. Комитет здравоохранения в очередной раз может подтвердить тот факт, что мы не располагаем данной информацией (которую требуют истцы). Та информация, которая была у комитета – вся была изложена в письменном ответе", - сказала Вострикова.

Она рассказала, что партии вакцин поступают в регионы из Минздрава порционно и распределяются комитетом здравоохранения области по медучреждениями. При этом каждая партия сопровождается "определенной медицинской документацией"."Региональный комитет здравоохранения является лишь потребителем. Мы, как организация исполнительной власти, получаем партию препаратов с сопровождающей их документацией, распределяем по медучреждениям в соответствии с их потребностями", - объяснила юрист.

Иванов задал Востриковой вопрос о том, какая из пяти вакцин самая эффективная и безопасная. На это представительница Облздрава не смогла ответить. «А кто может ответить?» - поинтересовался истец. «Не знаю», - пожала плечами Вострикова. Так же ответила она и на вопросы Иванова «Кто в облздраве знает эту информацию?» и «Есть ли в облздраве результаты испытаний вакцин?». "Мы орган исполнительной власти. Мы не контролируем изобретение препаратов и опубликование результатов испытаний", - повторила свои пояснения юрист облздрава.

Иванов поинтересовался, знает ли председатель комитета здравоохранения области эту информацию. Вновь последовал отрицательный ответ. После этого Иванов попросил суд обязать председателя облздрава явиться в суд. "Он в свое время согласовывал постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Полагаем, что председатель скрывает от своего юриста информацию, которая ему известна. Он знает, какая вакцина самая надежная и безопасная. Он знал это изначально, раз согласовывал […] документ Роспотребнадзора об обязательной вакцинации неиспытанными вакцинами и об обязательном участии граждан в участии в медицинском эксперименте", - ходатайствовал Иван Иванов. Судья отклонила это прошение. После прений сторон судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

Во время перерыва корреспондент "Кавказского узла" поинтересовался у истцов, как они намерены использовать запрашиваемую ими информацию, если они ее получат. "Я ее изучу, посмотрю, насколько вакцины безопасны и эффективны, и, возможно, пойду сразу же уколюсь", - ответил Иван Иванов.

Эльза Хоменко заметила, что опасается вакцинироваться, так как вакцина не прошла все стадии испытаний. "Я понимаю, что в 2021 году были нарушены мои права и меня не мог отстранить от работы директор школы. Меня мог отстранить только Роспотребнадзор специальным письмом", - заявила истица.

"Мы уже просидели 7 месяцев без работы. Печальный опыт уже есть. Хотелось бы владеть информацией. Хотя я понимаю суть происходящего. Незаконно все. В очередной раз убеждаешься в том, кто на чьей стороне. У меня нет доверия к вакцинам", - сказала учитель биологии Татьяна Шахова.

После двадцатиминутного перерыва судья Пустовая огласила свое решение: в удовлетворении исковых требований истцам отказать.

"После того, как мы ознакомимся с мотивировочной частью постановления, сразу же подадим апелляцию в областной суд. Борьба продолжится", - сказал, выходя из зала заседаний, Иван Иванов.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом волгоградских противников вакцинации, заявил, что в суде Советского района были нарушены конституционные права истцов. При этом он сослался на части 4 и 5 статьи 29 Конституции РФ: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Гарантируется свобода массовой информации».

"Информация о результатах испытаний вакцин против коронавирусной инфекции не является государственной тайной. Она не может относиться и к тайне коммерческой. Органы государственной власти, их должностные лица обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. И это требование также содержится в Конституции (часть 2 статьи 24). Никакие иные законы, якобы подтверждающие коммерческую тайну в этом вопросе, не могут противоречить этим конституционным требованиям", - сказал Сергей Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Иващенко отметил, что в статье 5 Федерального закона N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" указаны сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну.

Среди них значится и информация «о санитарно-эпидемиологической обстановке» и других факторах, оказывающих негативное воздействие на «обеспечение безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом».

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