Антипрививочники из Волгограда потребовали в суде доказать безопасность вакцин

15 сентября 2023, 01:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Советском районном суде Волгограда противники вакцинации потребовали от Минздрава России и областного комитета здравоохранения предоставить им результаты испытаний вакцин от коронавирусной инфекции. Они подчеркнули, что в отсутствие этих данных власти не имели права настаивать на прививках и отстранять сотрудников от работы.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгограде объединил в одно производство три иска отстраненных от работы антипрививочников и иск юриста Ивана Иванова, оспоривших отказ врачей обнародовать итоги испытаний вакцин против коронавируса. Среди истцов - учителя волгоградской школы №33 Эльза Хоменко и Татьяна Шахова, которые в августе 2021 года были отстранены от работы за отказ вакцинироваться от коронавируса. Они пожаловались в прокуратуру, пояснив, что считают российские вакцины недостаточно испытанными. В декабре того же года в судах Волгограда рассматривались иски трех сотрудников школы и работницы многофункционального центра, отстраненных от работы за отказ от вакцинации. Спор между истцами и ответчиками должен быть разрешен на законодательном уровне, поскольку обе стороны ссылаются на действующие нормы, указал юрист Руслан Болякин.

Бюджетники в Волгоградской области, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, после отстранения от работы остаются без средств к существованию. Ряд таких работников подали иски в суд, оспорив полномочия Роспотребнадзора издавать распоряжения об обязательной вакцинации. Они также настаивают, что сведения о прививках являются персональными данными и не должны разглашаться, в том числе работодателю. Однако суды встали на сторону работодателей.

Советский районный суд Волгограда рассматривает административное дело по исковым заявлениям противников вакцинации от коронавируса – индивидуального предпринимателя, юриста Ивана Иванова и учителей волгоградской школы №33 Татьяны Шаховой и Эльзы Хоменко к министерству здравоохранения РФ и областному комитету здравоохранения. Истцы требуют признать незаконным бездействие ведомств, которое выразилось в непредоставлении результатов третьей и четвертой стадий испытаний вакцин: комбинированная векторная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V), комбинированная векторная вакцина "ЭпиВакКорона", вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная, концентрированная очищенная "КовиВак", вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник Лайт".

Судебное заседание началось в 15.20 мск. В зале присутствовали истцы Иван Иванов, Татьяна Шахова и Эльза Хоменко. Так как рассмотрение аналогичного иска, назначенное на 17.00 мск, было отложено из-за болезни судьи, истец Наталья Кузнецова, отстраненная от работы в МФЦ Городища из-за отказа вакцинироваться, присутствовала на этом заседании в качестве слушателя. Присутствовали также два слушателя и юрист областного комитета здравоохранения, которая отказалась назвать журналисту свое имя.

В начале заседания судья Анастасия Пустовая предоставила возможность участникам процесса и корреспонденту "Кавказского узла" ознакомиться с письменными возражениями министерства здравоохранения России на исковые требования. Возражения были отправлены в суд 12 сентября (№12-5/379). В своем письме представитель ведомства Шустов, перечислив ряд нормативно-правовых актов, заметил, что условия "для принятия решения о признании действий министерства незаконными" "в рассматриваемом случае отсутствуют" и рекомендовал истцам обратиться непосредственно к разработчикам вакцин. Он отметил, что документы и данные, содержащие результаты проведенных клинических исследований, представленные в Минздрав России, являются "конфиденциальными и содержат информацию, обладателем которой является разработчик лекарственного средства", и что предоставление таких документов лицам, не являющимся разработчиками лекарственного препарата, "не предусмотрено действующим законодательством", заявил Шустов со ссылкой на часть 18 статьи 18 Федерального закона №61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств".

Судья Пустовая сообщила, что на заседание не явился представитель Минздрава России. Иванов высказался против заседания без участия представителя Минздрава, но судья приняла решение продолжить процесс без представителя Минздрава.

Иван Иванов попросил суд приобщить к делу дополнительные разъяснения к исковым заявлениям. На доводы Минздрава о невозможности предоставления информации об испытаниях вакцин в связи с коммерческой тайной, Иванов возразил, что истцы не намерены использовать информацию в коммерческих целях. "Мы осознаем ответственность при использовании этой информации", - заявил истец.

Иванов также отметил, что Минздрав обнародовал информацию о первых двух стадиях испытаний вакцин, но почему-то упорствует в отказе предоставить информацию по результатам третьей и четвертой стадий испытаний. Иванов сослался на федеральный закон, обязывающий профильные ведомства публиковать результаты подобных испытаний. Иванов также заявил, что не были проведены исследования и на совместимость вакцин с другими лекарственными препаратами, их влияние на управление транспортными средствами.

Эльза Хоменко сообщила суду, что 30 августа 2021 года руководство школы №33 отстранило ее от работы из-за отказа вакцинироваться. "Не работала семь месяцев. Меня заставляли привиться вакциной, которая не была достаточно исследована. Заходя на сайты Госреестра лекарственных средств, я сама искала информацию (о вакцинах). По этим вакцинам – окончательная дата испытаний там написано 31 декабря 2023 года. Я по закону имею право отказаться от участия в подобных исследованиях", - подчеркнула Хоменко.

После отстранения от работы Хоменко подала документы в районный суд "в защиту трудовых прав". Но проиграла и районный, и областной, и Верховный суды. "Я хочу, чтобы эта ситуация была хотя бы сегодня раскрыта, чтобы Минздрав сообщил нам, в чем нас принуждали участвовать. Хотела бы я узнать, что это за вакцины. Считаю, что нарушены мои конституционные права, в том числе и право в доступе к информации", - заявила истица.

Учитель биологии Татьяна Шахова сообщила, что ее отстранили от работы вместе с коллегой Хоменко. Она также не работала семь месяцев. Вместе с Хоменко она обращались в прокуратуру и в трудовую инспекцию – "но там мы получали отписки", заявила она. "Я учитель биологии, я имею представление об иммунитете человека. У меня много вопросов по поводу векторных вакцин. Хотела бы получить от министерства здравоохранения разъяснения по поводу этих векторных вакцин и как эти переносчики генетического аппарата влияют на состояние здоровья человека", - сказала Татьяна Шахова.

Иванов также напомнил судье, что все, кто прививается, обязаны дать информированное добровольное согласие. "О каком информированном добровольном согласии мы можем вести речь с 2020 по 2022 годы и сейчас, если мы не знаем, что это за препараты?", - развел руками Иванов.

Юрист областного комитета здравоохранения сослалась на Федеральный закон №157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и сообщила о законности ввода в оборот разработанных учеными вакцин. "Вакцина против новой коронавирусной инфекции на территорию области поступает по распределению Минздрава за счет средств федерального бюджета. Каждая поступающая партия вакцин поставляется в сопровождении пакета документов: регистрационное удостоверение, разрешение на ввод в оборот, серия или партия препарата и аналитического паспорта", - рассказала представитель ответчика.

Ведомство не участвовало в исследованиях, поэтому предоставить то, что просят истцы, облздрав не может, добавила она. "И вообще комитет здравоохранения считается ненадлежащим административным ответчиком по данному делу", - заметила юрист.

Иван Иванов спросил ее, имеются ли в облздраве результаты испытаний вакцин, однако юрист сообщила, что не готова ответить на этот вопрос. Тогда Иванов предложил судье пригласить в суд председателя областного комитета. "Потому что прямо они не говорят, что нет (результатов испытаний вакцин). Этот вопрос существенен при рассмотрении дела - знал ли председатель облздрава о результатах испытаний, согласовывая решение об обязательной вакцинации на территории области? Мы предполагаем, что испытания завершены не были", - заключил Иван Иванов.

Судья удовлетворила просьбу истцов пригласить главу областного комитета здравоохранения на следующее заседание, которое было назначено на 9 октября в 11-00 мск.

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