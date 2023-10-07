Житель Волгограда оштрафован за дискредитацию армии

07 октября 2023, 21:58

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Суд в Волгограде оштрафовал на 40 тысяч рублей местного жителя Дениса Волкова по статье о дискредитации армии. Волков отказался признать вину, заявив, что лозунги в поддержку Украины выкрикивали другие люди, однако суд не учел его аргументы.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На 40 тысяч рублей Кировский суд Волгограда оштрафовал безработного Дениса Волкова по статье о дискредитации российских вооруженных сил. В постановлении суда указано, что, находясь на козырьке крыши дома, он выкрикивал лозунги в поддержку Украины, полиция сочла это выражением негативного отношения к российской армии, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения суда, Волков отказался признать вину. В суде он заявил, что лозунги выкрикивали другие люди. Свидетели также заявили, что они видели трех мужчин, которые выкрикивали лозунги в поддержку Украины, однако не знают, кто именно из них кричал. Суд счел, что Денис Волков не доказал свою невиновность и назначил ему штраф.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Волгоградской области оштрафовал местного жителя Сергея Тараненко, признав его виновным в дискредитации военных.

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