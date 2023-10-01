01 октября 2023, 19:56

Житель Ленинска оштрафован за дискредитацию армии

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Суд в Волгоградской области оштрафовал местного жителя Сергея Тараненко, признав его виновным в дискредитации военных.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Ленинский райсуд Волгоградской области оштрафовал по статье о дискредитации армии местного жителя Сергея Тараненко, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, Сергей Тараненко был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Дело было передано судье 12 сентября, а 29 сентября рассмотрено по существу. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится в графе "Результат рассмотрения" в карточке дела, обновленной 30 сентября. По состоянию на 19.50 мск 1 октября, текст постановления с подробностями обвинения и назначенного наказания в карточке дела не опубликован.

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Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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