Ростовчанин обвинен в призывах к терроризму

07 октября 2023, 18:41

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Передано в суд уголовное дело жителя Ростова-на-Дону Богдана Зайца, обвиненного в призывах к терроризму и к экстремистской деятельности.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта стало известно, что районный суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя Богдана Зайца, признав экстремистским его комментарий в полемике с другим пользователем "ВКонтакте". Судебные эксперты пришли к выводу, что в комментарии "содержатся лингвистические признаки унижения (оскорбления), принадлежности к группе лиц - представителей государственных органов власти Российской Федерации".

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело местного жителя, 34-летнего уроженца украинского Житомира Богдана Зайца, обвиняемого по статьям о публичных призывах к экстремизму и оправдании терроризма, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, Богдан Заяц обвинен по части 2 статьи 280 1 и части 2 статьи 205.2 УК РФ 2 , которые предусматривают соответственно до пяти лет и до семи лет лишения свободы.

Дело поступило в суд 3 октября, а 5 октября было передано судье. Дата первого заседания, по состоянию на 18.38 мск, в карточке дела не опубликована.

Уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ в отношении Богдана Зайца было возбуждено 17 марта, сообщило 19 марта издание ASTRA в своем телеграм-канале. По версии следствия, Богдан Заяц публиковал в соцсети "ВКонтакте" комментарии с «призывами к насильственной смене власти РФ». Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, говорится в публикации.

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