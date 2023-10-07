Рабочие в Грузии потребовали повышения минимальной зарплаты

07 октября 2023, 07:43

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Союз профсоюзов Грузии провел акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси с требованием повысить минимальную зарплату с 20 лари до 636 лари. Уровень минимальной зарплаты не менялся с 1999 года, отметил председатель Союза профсоюзов Ираклий Петриашвили.

Несколько десятков человек из числа представителей Союза профсоюзов Грузии провели акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси, на которой потребовали повысить минимальную зарплату в стране до 636 лари (около 238 долларов).

"Минимальная зарплата – 20 лари в месяц (около 7,5 долларов) – это позор", – привел 6 октября в своем эфире телеканал "Рустави 2" слова одного из протестующих, перевод которых выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Мы просим установить достойный минимальный стандарт заработной платы в размере 40% от средней заработной платы, рассчитанной Национальным статистическим управлением Грузии, которая на сегодняшний день составляет 636 лари", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Союза профсоюзов Грузии, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Вопрос о повышении зарплаты касается 192 тысяч жителей Грузии, которым не хватает той зарплаты, которую они получают, заявил председатель Союза профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили.

"Призываю принимающих решения, законодательный орган составить повестку дня, которая будет основываться на интересах жителей Грузии и будет упомянута выдвинутая нами инициатива, которая требует немедленного рассмотрения", – процитировал 6 октября "Интерпрессньюс" Петриашвили, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Минимальная зарплата в Грузии не повышалась с 1999 года, добавил он. "Мы имеем утечку рабочей силы и квалифицированных специалистов. Страну покидают отчаявшиеся жители", – отметил Петриашвили.

К требованию Союза профсоюза Грузии повысить минимальную зарплату присоединился профсоюз работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии (Labor), сказал корреспонденту "Кавказского узла" его председатель Гиоргий Диасомидзе.

На февраль текущего года в Грузии зарплату ниже 100 лари (около 37,8 долларов) получали 12 500 жителей, до 500 лари (около 186,5 долларов) – 131 841 жителей. Зарплату менее 636 лари – более 190 000 жителей, сказано в сообщении на сайте службы доходов министерства финансов Грузии, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 18 января в Тбилиси перед зданием штаб-квартиры Центра экстренных и неотложных служб акцию протеста провели около 300 работников скорой помощи, которые недовольны отказом властей повысить им заработную плату.

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