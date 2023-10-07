Ростовский депутат Михаил Сапрыкин избежал наказания

07 октября 2023, 03:55

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Суд приговорил бывшего депутата Законодательного собрания Ростовской области Михаила Сапрыкина, обвиняемого в мошенничестве, к штрафу, но освободил от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года депутат законодательного собрания Ростовской области Михаил Сапрыкин был арестован по обвинению в афере с жильем для сирот. По данным следствия, он нанес бюджету ущерб в размере более миллиона рублей. В сентябре того же года дело Сапрыкина поступило на рассмотрение Семикаракорского районного суда.

Семикаракорский районный суд Ростовской области вынес приговор бывшему депутаты Законодательного собрания области Михаилу Сапрыкину, он признан виновным в мошенничестве, пишет 6 октября 161.ru.

Первоначально Сапрыкину было предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество), затем оно было переквалифицировано на 159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере), информирует 1rnd.

Сапрыкин оштрафован на 400 тысяч рублей, однако сразу после вынесения приговора суд освободил его от наказания в связи с тем, что истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

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