Посол Евросоюза в Грузии раскритиковал процедуру импичмента Зурабишвили

07 октября 2023, 02:56

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Начатая в Грузии процедура импичмента президента не способствует деполяризации общества, заявил посол Евросоюза Павел Герчинский. В ответ спикер парламента Шалва Папуашвили призвал зарубежных партнеров уважать Конституцию Грузии.

Как информировал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента. 12 сентября парламент направил в Конституционный суд заключение об отстранении от должности президента страны Саломе Зурабишвили. Суд в течение месяца должен определить, нарушила ли Зурабишвили Конституцию.

8 сентября Саломе Зурабишвили отвергла обвинения в нарушении Конституции и подчеркнула, что не уйдет в отставку.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил 6 октября, что процедура импичмента президенту Саломе Зурабишвили не способствует деполяризации в Грузии. «Наоборот, это усиливает поляризацию, свидетелями которой мы все стали в последние два дня», - заявил Герчинский, которого цитирует "Мтавари Архи".

Спикер парламента Шалва Папуашвили назвал заявление посла ЕС в Грузии Павла Герчинского об импичменте президента «неуместным». По его мнению, такого рода заявления «помогают президенту нарушать Конституцию и углубляют поляризацию». Он призывает зарубежных партнеров «уважать конституцию страны пребывания». "Если мы говорим о европейских ценностях, о том, что у нас есть общеевропейские ценности, то мы имеем в виду, что верховенство права является общим для нас, и нет первичных и второстепенных стран, стран, где верховенство права имеет значение, и стран, где Конституция может быть второстепенной", - заявил он.

Конституционный суд Грузии 5 октября завершил рассмотрение процедуры импичмента президенту, по словам председателя суда Мераба Туравы, пленум в сроки, предусмотренные Конституцией, примет решение, которое будет представлено парламента и опубликовано на сайте суда.

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