Жителей Махачкалы огорчил рост цен на хлеб

06 октября 2023, 18:43

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Цены на хлеб выросли в среднем на пять рублей в связи с подорожанием топлива, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минсельхозе Дагестана. Повышение небольшое, однако ударит по бюджету пенсионеров и семей с детьми, рассказали махачкалинцы.

В Дагестане подорожали хлебобулочные изделия, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия. В частности, стандартная буханка весом 750 грамм подорожала с 35 до 40 рублей. Повышение цен, в первую очередь, связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы. "С марта 2022 года рост составил от 30% по бензину и около 80% по газомоторному топливу. Рост стоимости природного газа и электроэнергии составил 7-11%", - рассказал представитель министерства.

Как уточнили в Минсельхозпроде, в последний раз хлебозаводы повышали отпускные цены весной 2022 года. "За последние полтора года увеличилась себестоимость производства, связанная с ростом стоимости обслуживания импортного оборудования, а высокая волатильность курса рубля отразилась на стоимости закупки иностранных компонентов. Также выросли заработные платы работников", - прокомментировали ситуацию в министерстве.

По данным ведомства, в Дагестане функционируют 15 крупных и около 300 мелких производителей хлеба, которые из-за большой конкуренции работают на минимальном уровне рентабельности.

Цены на хлеб никак не регулируются, их самостоятельно устанавливают сами предприятия, уточнили в министерстве. При этом некоторые частные пекарни оставили стоимость хлеба на прежнем уровне.

"Рациональная норма потребления хлеба на одного человека в год составляет около 100 кг или 135 стандартных буханок весом 750 грамм. С учетом национальных традиций жителей республики, особенно в сельской местности, более 20% хлебобулочных изделий выпекается в домашних условиях. Таким образом, при росте цены на буханку на пять рублей, затраты на приобретение данной продукции из расчета на семью из четырех человек увеличатся в месяц на 200-235 рублей", - подсчитали в министерстве.

В управлении Федеральной антимонопольной службы Дагестана сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что проверить информацию о возможном сговоре хлебопекарных предприятий в связи с повышением цен, они могут только в случае поступления конкретного обращения. На сегодняшний день подобных заявлений не поступало.

Цены на хлеб повысились в среднем на 5 рублей, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" владелец гастронома Магомед. "Стандартная буханка стоит 40 рублей, чуреки и лаваши - 50-60 рублей, булки с повидлом и сгущенкой - 45 рублей", - рассказал предприниматель.

Он отметил, что еще до подорожания хлеба по пятницам раздавал весь хлеб бесплатно, взяв на себя все расходы. Подобная акция, по его словам, проводится, в основном, для пенсионеров и неимущих.

Ежедневно буханку хлеба или батон, а также сладкую булку покупает пенсионерка Раисат. "Пенсия совсем маленькая, конечно повышение скажется на моих расходах. Дети живут в другом городе, конечно, помогают материально, но кроме хлеба и продуктов надо платить за коммунальные услуги, есть и другие расходы", - говорит женщина.

В семье домохозяйки Марьям трое детей. Ежедневно они покупают две буханки хлеба, иногда еще сладкие булки. "В месяц дополнительные расходы на хлеб составят около 500 рублей. Я не работаю, муж госслужащий, получает примерно 20 тысяч рублей. А кроме хлеба еще нужно покупать другие продукты. Придется как-то "затягивать пояса", в чем-то себе отказать. Рядом есть небольшая частная пекарня, там хлеб дешевле, чем в магазине, будем покупать там", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам предпринимателя Арсена, на бюджете семьи такое повышение цен на хлеб не скажется. "Жена работает, у нас двое детей. 300-400 рублей в месяц за счет подорожания хлеба для нас не будет проблематично", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Новая цена на хлеб неприятно удивила, но есть и более затратные статьи расходов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" учитель Исмаил. "У нас двое детей. Хлеб подорожал немного. Зато существенно подорожали мясо, куриные яйца, другие продукты. На еду приходится расходовать значительную часть семейного бюджета. А еще надо покупать одежду, есть иные расходы. А зарплата не увеличивается" , - посетовал мужчина.

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