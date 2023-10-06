Жительница Ингушетии заподозрена в причастности к боевикам

06 октября 2023, 03:08

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Силовики объявили в розыск жительницу Сунжи, считая ее участницей боевых действий в Сирии.

43-летняя жительница Ингушетии объявлена в розыск как подозреваемая по двум уголовным статьям. В причастности к боевикам женщину заподозрили оперативники ФСБ и ингушского центра Э.

Согласно версии силовиков, не позднее сентября 2016 года жительница Сунжи уехала в Сирию, где присоединилась к боевикам международной террористической организации. С тех пор она участвует в боях против сирийских правительственных сил, говорится в сообщении от 5 октября на сайте ингушского управления Следственного комитета.

Подозреваемая объявлена в международный розыск. Ей вменяют участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и участие в военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 2 статьи 208 УК РФ). Первая из этих статей предполагает от 10 до 20 лет лишения свободы, вторая - от восьми до 15 лет.

Комментариями подозреваемой или ее представителей относительно версии силовиков "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле ингушские силовики объявили в розыск по аналогичному уголовному делу 28-летнюю жительницу республики. Она, как считают правоохранители, уехала в Сирию до начала 2015 года и более восьми лет с тех пор оставалась в рядах боевиков.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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