06 октября 2023, 03:08

Жительница Ингушетии заподозрена в причастности к боевикам

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Силовики объявили в розыск жительницу Сунжи, считая ее участницей боевых действий в Сирии. 

43-летняя жительница Ингушетии объявлена в розыск как подозреваемая по двум уголовным статьям. В причастности к боевикам женщину заподозрили оперативники ФСБ и ингушского центра Э.

Согласно версии силовиков, не позднее сентября 2016 года жительница Сунжи уехала в Сирию, где присоединилась к боевикам международной террористической организации. С тех пор она участвует в боях против сирийских правительственных сил, говорится в сообщении от 5 октября на сайте ингушского управления Следственного комитета. 

Подозреваемая объявлена в международный розыск. Ей вменяют участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и  участие в военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 2 статьи 208 УК РФ). Первая из этих статей предполагает от 10 до 20 лет лишения свободы, вторая - от восьми до 15 лет. 

Комментариями подозреваемой или ее представителей относительно версии силовиков "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" также писал, что в апреле ингушские силовики объявили в розыск по аналогичному уголовному делу 28-летнюю жительницу республики. Она, как считают правоохранители, уехала в Сирию до начала 2015 года и более восьми лет с тех пор оставалась в рядах боевиков. 

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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