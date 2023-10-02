02 октября 2023, 23:59

Анонимный Telegram-канал заявил о причастности к пожару в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Крупный пожар возник сегодня на складе с поддонами в Ростове-на-Дону, спасателям удалось потушить его, сообщило МЧС по Ростовской области. На складе находилась военная форма, утверждает анонимный Telegram-канал.

На улице Шоссейная в Ростове-на-Дону возник пожар, сообщило сегодня МЧС по Ростовской области. "В 20.45 поступила информация о возгорании поддонов на открытой площадке и складского помещения. В 21.30 пожар локализован на общей площади 500 квадратных метров. В тушении задействованы 66 человек, 24 единицы техники. В 23.15 мск пожар был ликвидирован, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Дымом от пожара на левом берегу Дона заволокло весь город, сообщил сегодня издание 1Rnd.

По сообщению издания 161.ru, при пожаре загорелись четыре склада с техникой и мебелью.

Telegram-канал "Скрепачъ", у которого насчитывается 5256 подписчиков, сообщил, что в  "промзоне на левом берегу у "Мегамага" на Шоссейной уничтожен запас <военной> формы", отметив, что такая же судьба постигнет все, что приготовлено для <военной операции>.

Telegram-канал, который был создан 24 июня, в своем первом сообщении призывал противодействовать военной операции на Украине, публиковал посты о противодействии призыву, поджогах военкоматов в разных городах России. В сообщении от 25 сентября авторы канала называют себя партизанским движением "Скрепачъ".

"Кавказский узел" не может подтвердить данные о содержимом склада на улице Шоссейной и причастности Telegram-канала к возгоранию.

 "Кавказский узел" также писал, что 16 марта в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел взрыв, после чего начался пожар. По данным источников, погибли, по меньшей мере, четыре человека, еще пять человек пострадали. Партизанское движение "Черный мост" объявило себя "соавтором" взрыва в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону, жертвами которого стали не менее четырех человек.

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Примечание:

"Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Ростове-на-Дону", "Жители Аксайского района заблокировали дорогу из-за мусорного полигона", "Глава Таганрога сообщил об усилении защиты города после ракетных ударов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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