Карабахские армяне утратили доверие к гражданским международным структурам

29 сентября 2023, 23:10

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Армяне могут вернуться в Нагорный Карабах лишь при условии размещения в регионе миротворческих сил ООН, но даже в этом случае для них принципиально неприемлема азербайджанская юрисдикция, заявили опрошенные "Кавказским узлом" беженцы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня вечером число карабахских беженцев, прибывших в Армению, превысило 98 тысяч человек. До начала массового исхода армян из региона население Нагорного Карабаха оценивалось властями в 120 тысяч человек. Правозащитная организация Human Rights Watch 24 сентября призвала власти Азербайджана дать карабахским армянам право уехать и вернуться назад, отметив, что за соблюдением прав местных жителей должны следить международные наблюдатели. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном 26 сентября выразил готовность допустить в Нагорный Карабах сотрудников офиса ООН и международную наблюдательную миссию.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Правозащитник: миссия наблюдателей не заменит миротворческих сил

Согласие на допуск миссии международных наблюдателей в Нагорный Карабах, которое США получили от Баку - важный факт, однако пока нет полной информации о формате этой международной миссии, ее механизмах и мандате, отметил руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской инициативы, правозащитник Артур Сакунц. Вместе с тем он обратил внимание, что согласно Трехстороннему заявлению по Карабаху от 9 ноября 2020 года, представители управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев должны были присутствовать в Нагорном Карабахе, но так и не были допущены в регион.

"Возникает вопрос, как могут международную миссию совместить с российским присутствием в лице так называемых миротворческих сил. Это уже большая проблема, препятствие для задействования определенных механизмов", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла" .

Он уверен, что Азербайджан, согласившись на международную наблюдательную миссию, пытается решить вопрос вывода российских миротворческих сил: Баку хорошо понимают, что своим присутствием в регионе Россия преследовала свои геополитические интересы, не будучи реально заинтересованной в защите армян.

Сакунц также отметил, что международные наблюдательные миссии никогда не являлись гарантом безопасности для населения, тем более, если они уже вынужденно перемещены. Он напомнил, что в зону вооруженного конфликта России и Грузии после окончания боевых действий вошла наблюдательная миссия, "которая выполняет те же функции, что и миссия в Армении на границе с Азербайджаном: люди живут в своих домах, а они проводят наблюдение и фиксируют инциденты по части прекращения огня".

"В случае с Арцахом (самоназвание Нагорного Карабаха), люди уже покинули свои дома. В этих условиях вопрос, какими механизмами наделен мандат международных наблюдателей, каким образом они могут гарантировать безопасность армян и вернуть их назад. И спрашивается, за кем будут наблюдать наблюдательные миссии, если, людей там уже нет. Баку не стесняется показать де-факто очищенную от армян территорию, таким режимам это присуще. Единственная задача, которую он решает - это вывод российских войск", - рассуждает правозащитник.

По мнению Артура Сакунца, единственным гарантом безопасности для армян в Нагорном Карабахе являются международные миротворческие силы, которые имели бы мандат на противостояние военной агрессии Азербайджана, чего не сделали российские силы. Пример такой миссии есть на Кипре: с 1971 года размещенные в зоне конфликта на Кипре международные миротворческие силы с мандатом ООН не допустили никаких военных столкновений.

До сих пор, по словам Сакунца, в повестке переговоров вокруг Нагорного Карабаха никогда не было вопроса о международной миссии. Более того, Сакунц считает, что международные миротворческие силы сейчас уже нужны на территории самой Армении, на границе с Азербайджаном.

"После 9 ноября (2020 года) мы призывали, чтобы внедрили международные механизмы, основанные на правах человека, но, к сожалению, к нам не прислушались. Но тут есть важный аспект: если против Азербайджана после всего произошедшего не вводятся санкции, миссия международных наблюдательных миссий тоже ставится под удар. Санкции могут сдерживать Азербайджан. Алиева должны привлечь к ответственности за последнюю агрессию в Арцахе, но даже при этом, самым эффективным является ввод международных миротворческих сил", - отметил Сакунц, добавив, что основным препятствием для этого является российское присутствие.

Карабахцы не верят в наблюдателей

Беженка из Степанакерта Нуне Галстян заявила корреспонденту "Кавказского узла", что не верит ни в какую гражданскую миссию, к каким бы международным структурам они ни относились. Вернуться в свой дом в Нагорном Карабахе она готова лишь при условии ввода в регион международных войск, чтобы Азербайджан не осмелился применить против мирного населения силу.

"Нас убивали жесточайшим образом, а в промежутке от войны 2020 года до последней морили голодом. Международное сообщество не видело все это? Почему не приехали? Почему не ввели санкции против Алиева? Почему НАТО может разбомбить Югославию и спасти Косово, но не может приструнить Азербайджан для спасения Арцаха? Мы сейчас говорим о дискриминации и расизме в Азербайджане, но, как видим, эта дискриминация заложена в самих международных структурах, раз уж они защищают права человека выборочно", - заявила Галстян, которая сейчас живет у родственников в Ереване.

Автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле" Давид Симонян также согласен вернуться домой лишь при условии ввода в регион "Голубых касок" ООН. Другим принципиальным условием для возвращения в Карабах и проживания на родине он назвал непринятие гражданства Азербайджана.

Карабах должен иметь статус, отдельный от юрисдикции Азербайджана, чтобы армяне могли жить в своих домах, считает житель Степанакерта Самвел Арутюнян, выехавший в Армению. Он возмущен предположением, что карабахские армяне могут вернуться в регион без присутствия там международных миротворческих сил. "Надо быть оторванным от мира, чтобы думать, что какие-то там наблюдатели с биноклем и блокнотом в руках смогут обеспечить нам какую-то безопасность", - сказал Арутюнян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, юрисдикция Азербайджана предполагает единую образовательную систему, в которой ученикам армянина представляют в качестве врага, армянских военных называют террористы, а армянские церкви объявляются албанскими.

"Армянские дети, для которых их отцы и деды считаются святыми, потому что они не дали своей семье погибнуть, взяли оружие в свои руки и защищали их, должны будут читать в азербайджанских учебниках прямо противоположное. Но самое главное, никто не может себе представить, как могут армянски парни служить в азербайджанской армии", - отметил Арутюнян.

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