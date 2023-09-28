28 сентября 2023, 15:54

Шесть военных из Ростовской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Землин, Максим Алексенцев, Александр Фомин, Руслан Штельмух, Владислав Прокопович и Анатолий Устинов погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 298 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Никита Усков стал 292-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти

Мобилизованный Дмитрий Землин из станицы погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Пролетарского района. Ему был 31 год, погиб 11 декабря 2022 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. 

Максим Алексенцев погиб на Украине, ему открыта мемориальная доска в Мечетинской школе, сообщила 27 сентября администрация Зерноградского района в своем Telegram-канале.

О гибели Александра Фомина и Руслана Штельмуха районная администрация сообщила 9 сентября, отчитавшись об открытии мемориальных досок. 24 летний Руслан Штельмух служил рядовым, погиб 24 июня 2022 года. Александру Фомину было 19 лет, он погиб 6 марта 2022 года, следует из информации на мемориальных досках. фотографии которых приложены к сообщению.

Ранее на здании этой же школы была открыта мемориальная доска гвардии старшему лейтенанту Владиславу Прокоповичу, который погиб 7 сентября 2022 года, ему было 25 лет, сообщила районная администрация 14 октября 2022 года.

О гибели на Украине гвардии прапорщика Анатолия Устинова стало известно из сообщения об открытии мурала на доме в Зернограде, сообщила районная администрация 15 сентября.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 298 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 15.50 мск 28 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2597 бойцов с юга России, в том числе 1303 – в СКФО и 1294 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"22 военных из Азова погибли на Украине", "Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону", "Задержан главный подозреваемый в нападении на "вагнеровца" в Батайске".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 сентября 2023, 16:39

28 сентября 2023, 15:09

  • 1 Встреча Путина и Кадырова прошла на фоне скандала с избиением Журавеля

    Президент России Владимир Путин в начале встречи предложил Кадырову обсудить социальные и экономические вопросы, однако тот заявил, что в Чечне проблем нет. Кадыров остановился на военной операции на Украине, заявив, что в случае невыполнения приказа Путина "нам не жить в этом государстве", а Чечня единственный регион, где Путина поддерживает все население. В расшифровке части беседы, опубликованной на сайте Кремля, не упоминается скандал с размещением Кадыровым ролика, на котором его сын избил арестованного по делу о сожжении Корана.

28 сентября 2023, 14:20

28 сентября 2023, 13:59

28 сентября 2023, 13:42

  • 3 Избиение Журавеля сыном Кадырова нарушило вайнахские обычаи

    Опубликовав видео с избиением своим сыном в СИЗО Никиты Журавеля, глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал свой особый статус, но это может повлечь обратный эффект, считают политолог Сергей Жаворонков и правозащитница Светлана Ганнушкина*. Избиение беззащитного человека противоречит чеченским традициям, указали востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи