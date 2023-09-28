Шесть военных из Ростовской области убиты на Украине

28 сентября 2023, 15:54

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Дмитрий Землин, Максим Алексенцев, Александр Фомин, Руслан Штельмух, Владислав Прокопович и Анатолий Устинов погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 298 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Никита Усков стал 292-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти

Мобилизованный Дмитрий Землин из станицы погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Пролетарского района. Ему был 31 год, погиб 11 декабря 2022 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Максим Алексенцев погиб на Украине, ему открыта мемориальная доска в Мечетинской школе, сообщила 27 сентября администрация Зерноградского района в своем Telegram-канале.

О гибели Александра Фомина и Руслана Штельмуха районная администрация сообщила 9 сентября, отчитавшись об открытии мемориальных досок. 24 летний Руслан Штельмух служил рядовым, погиб 24 июня 2022 года. Александру Фомину было 19 лет, он погиб 6 марта 2022 года, следует из информации на мемориальных досках. фотографии которых приложены к сообщению.

Ранее на здании этой же школы была открыта мемориальная доска гвардии старшему лейтенанту Владиславу Прокоповичу, который погиб 7 сентября 2022 года, ему было 25 лет, сообщила районная администрация 14 октября 2022 года.

О гибели на Украине гвардии прапорщика Анатолия Устинова стало известно из сообщения об открытии мурала на доме в Зернограде, сообщила районная администрация 15 сентября.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 298 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 15.50 мск 28 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2597 бойцов с юга России, в том числе 1303 – в СКФО и 1294 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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