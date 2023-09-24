Власти сообщили о гибели на Украине военного из Ростовской области

24 сентября 2023, 02:31

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Мемориальная доска военнослужащему Никите Ускову, погибшему на Украине, открыта в школе №16 в селе Кулешовка, сообщила администрация Азовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 292 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что 16 сентября стало известно о гибели на Украине военных из Ростовской области Евгения Григоренко, Николая Макаренко, Каро Касяна, Иван Кондратенко, Вячеслава Коршака, А. Микосянчика и А. Петросяна.

Администрация Азовского района сообщила 23 сентября в своем телеграм-канале об открытии мемориальной доски военнослужащему Никите Ускову.

В сообщении отмечается, что Усков окончил Кулешовскую школу №16, после чего учился в Азовском Казачьем Кадетском аграрно-техническом техникуме. Служил по контракту не десантном корабле "Саратов", участвовал в боевых действия в Сирии. Погиб в Бердянске, награжден посмертно орденом мужества.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 292 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 02.00 мск 24 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2550 бойцов с юга России, в том числе 1294 – в СКФО и 1256 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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