Следственный изолятор. Фото Елены Синеок. Юга.ру

27 сентября 2023, 19:08

Участник митинга в Магасе задержан после явки с повинной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Малгобека, объявленный в федеральный розыск по делу о применении насилия к сотрудникам полиции на митинге в Магасе, сдался полиции. Он находится в Следственном изоляторе в Ессентуках, сообщил его адвокат.

"Кавказский узел" писал, что 26 марта 2019 года протестующие в Магасе не стали расходиться после санкционированного митинга. На следующий день силовики попытались их разогнать, произошли стычки с активистами. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", после магасского митинга подверглись преследованиям не менее 96 активистов.
Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".
Участник митинга в Магасе против передела границы с Чечней, объявленный в розыск в 2019 году, сдался полиции, сообщило сегодня издание “Ингушетия” со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, объявленный в федеральный розыск житель Малгобека сам  пришел в полицию с повинной 25 сентября.  

Адвокат Хусейн Гулиев сообщил что, его подзащитный задержан на двое суток, суд 28 сентября должен избрать меру пресечения.

"У него статья о применении насилия в отношении представителей власти. Сейчас он находится в СИЗО Ессентуки, задержан на 48 часов", – привело его слова издание “Кавказ.Реалии”*.

Информация о задержаниях активистов собирается в размещенной на "Кавказском узле" хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". 

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Примечание:

"Защита ингушских активистов добилась отвода прокурора", "Защита убедила суд приобщить к "ингушскому делу" характеристики активистов", "Адвокат сообщил об ухудшении состояния Зарифы Саутиевой".

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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