27 сентября 2023, 19:08
Участник митинга в Магасе задержан после явки с повинной
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"Кавказский узел" писал, что 26 марта 2019 года протестующие в Магасе не стали расходиться после санкционированного митинга. На следующий день силовики попытались их разогнать, произошли стычки с активистами. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", после магасского митинга подверглись преследованиям не менее 96 активистов.
Адвокат Хусейн Гулиев сообщил что, его подзащитный задержан на двое суток, суд 28 сентября должен избрать меру пресечения.
"У него статья о применении насилия в отношении представителей власти. Сейчас он находится в СИЗО Ессентуки, задержан на 48 часов", – привело его слова издание “Кавказ.Реалии”*.Информация о задержаниях активистов собирается в размещенной на "Кавказском узле" хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".
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