Баку согласился допустить сотрудников ООН и международных наблюдателей в Карабах

27 сентября 2023, 00:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил готовность допустить в Нагорный Карабах сотрудников офиса ООН и международную наблюдательную миссию. Блинкен призвал соблюдать перемирие и обеспечить допуск гуманитарных грузов в Нагорный Карабах.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября власти Азербайджана отправили в Нагорный Карабах гуманитарный конвой с мукой, предметами гигиены, спальными принадлежностями, а также медицинскими принадлежностями для пострадавших при взрыве на складе топлива.

19 сентября Азербайджан провел масштабную боевую операцию в Нагорном Карабахе, 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахских военных. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Азербайджанская сторона готова организовать в ближайшее время поездку аккредитованного в стране Офиса резидента-координатора ООН в Карабахский регион Азербайджана, где проживает армянское население, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре вечером 26 сентября с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе Блинкена, был проведен «обмен мнениями о нынешней ситуации в Карабахском регионе Азербайджана после антитеррористических мероприятий против армянских вооруженных сил», сообщила пресс-служба азербайджанского президента.

Алиев отметил, что «в ходе антитеррористических мероприятий, которые завершились менее чем за 24 часа, целью являлись только военные объекты, гражданскому населению ущерба не наносилось». «Американская сторона была проинформирована о том, что в настоящее время осуществляются процесс разоружения незаконных армянских вооруженных сил и вывод их с территории Азербайджана. Было подчеркнуто, что за последние пять дней конфискованы сотни единиц военной техники, оружия и боеприпасов, а также военного снаряжения. Было отмечено, что аккредитованные в Азербайджане военные представители зарубежных стран и представитель Офиса резидента-координатора ООН провели осмотр собранного оружия и военной техники», - далее сказано в пресс-релизе.

Алиев подчеркнул, что «в настоящее время проводится соответствующая работа с целью обеспечения прав проживающих в Карабахском регионе армянских жителей, как и других живущих в Азербайджане этнических меньшинств, в рамках законодательства страны и ее международных обязательств». Он также отметил, что «между представителями Азербайджана и представителями армянских жителей ведется диалог по вопросам реинтеграции, Азербайджан отправляет гуманитарную помощь армянским жителям, на территории восстанавливается инфраструктура».

21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян. 24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Сегодня состоялась вторая встреча в Ходжалы, на которой в основном обсуждались вопросы оказания медицинской помощи и налаживания контактов между Баку и жителями Карабаха, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Кроме того, по словам Алиева, «с Международным Комитетом Красного Креста осуществляется сотрудничество в области оказания помощи армянским жителям, доведена до внимания готовность азербайджанской стороны организовать в ближайшее время поездку аккредитованного в стране Офиса резидента-координатора ООН в Карабахский регион Азербайджана».

«Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность сложившейся ситуацией, отметил важность обеспечения стабильности в регионе, диалога с местными армянами», - сказано в заключение релиза пресс-службы президента Азербайджана.

Официальный представитель госдепа США подтвердил информацию о телефонном звонке Блинкен Алиеву.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил сегодня (26 сентября) президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы обсудить "необходимость прекращения дальнейших военных действий, наличие безусловной защиты и свободы передвижения для гражданских лиц и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Нагорный Карабах", - заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер вашингтонскому корреспонденту Turan в ходе брифинга.

Президент Алиев сказал Блинкену, что «дальнейших военных действий не будет», и Вашингтоне ожидают, что «это так и будет", сказал Миллер. «Алиев также заявил, что он согласится на миссию наблюдателей, и это будет выполнено», - добавил американский дипломат.

Представитель не сообщил подробностей о точном механизме потенциальной международной миссии в Карабахе, заявив, что это "остается предметом обсуждения с нашими союзниками и партнерами в регионе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.