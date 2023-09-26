Публикация в соцсети привела к штрафу жительницу Новороссийска

26 сентября 2023, 13:37

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Суд в Новороссийске оштрафовал на 30 тысяч местную жительницу Ольгу Яцук, признав, что ее публикация в соцсети "ВКонтакте" дискредитировала российских военнослужащих.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России. После этого жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, жительница Новороссийска Ольга Яцук разместила в соцсети "ВКонтакте" публикацию, в которой выразила недовольство действиями российских военных на Украине.

Яцук признала свою вину в суде, он ее оштрафовал на 30 тысяч рублей, передали 25 сентября "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Октябрьского суда Новороссийска уточняется, что Яцук оштрафована по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Ольги Яцук или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 18 сентября стало известно, что суд в Мостовском районе Краснодарского края оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Михаила Ярулина, сочтя дискредитацией армии его негативные высказывания в адрес участников спецоперации на Украине.

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