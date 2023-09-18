18 сентября 2023, 06:33

Стали известны подробности дела жителя Кубани Михаила Ярулина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Мостовском районе Краснодарского края оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Михаила Ярулина, расценив дискредитаций армии его негативные высказывания в адрес участников спецоперации на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 августа стало известно, что суд оштрафовал жителя Краснодарского края Михаила Ярулина, признав его виновным в дискредитации армии. Подробностей по делу не сообщалось. При этом его материалы ранее суд возвращал силовикам из-за процессуальных нарушений.

По версии следствия, Михаил Ярулин пришел в один из местных магазинов в Мостовском районе, где в присутствии других покупателей высказывался негативно в адрес участвующих в спецоперации на Украине российских военнослужащих, а также обвинял их в нарушении прав человека, передали 17 сентября "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Мостовского районного суда Краснодарского края указано, что Ярулин оштрафован на 30 тысяч рублей.

Комментариев от Михаила Ярулина или его представителей не поступало.

Напомним, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием, обратили внимание юристы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Надпись на машине стала поводом для задержания жителя Краснодара", "Защита Ноздринова представила суду доказательства его невиновности", "Третье дело Светланы Матухновой поступило в сочинский суд".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 сентября 2023, 05:40

18 сентября 2023, 04:41

18 сентября 2023, 03:42

  • Беременная военнослужащая из Кабардино-Балкарии осуждена за уклонение от службы

    Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор суда первой инстанции, который признал ефрейтора Мадину Кабалоеву из Кабардино-Балкарии виновной в неявке на воинскую службу. Женщина получила рекомендацию в медицинской роте своей войсковой части о временном освобождении от военной службы из-за беременности и наличия маленького ребенка, но не сообщила об этом командованию. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима, отсрочив исполнение наказания до 2032 года.

18 сентября 2023, 02:43

  • Правящая партия лидирует на выборах в Совет старейшин Еревана

    По итогам подсчета голосов с 290 из 475 участков ЦИК назвал пятерку лидеров на выборах в Совет старейшин Еревана. По предварительным данным, правящая партия "Гражданский договор" набрала 32,93% голосов. Окончательная явка составила 28,46%, подобная не фиксировалась в столице Армении ни разу.

18 сентября 2023, 01:44

  • Решение ЕСПЧ привлекло внимание к проблемам с безопасностью шелтеров

    Решение ЕСПЧ по жалобе Светлане Анохиной и Майсарат Килясхановой, к которым правоохранители применили силу в махачкалинском шелтере, должно напомнить российским властям, что проблема безопасностии шелтеров, особенно на Северном Кавказе, остается нерешенной, считают представительницы НПО.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи