Стали известны подробности дела жителя Кубани Михаила Ярулина

18 сентября 2023, 06:33

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Суд в Мостовском районе Краснодарского края оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Михаила Ярулина, расценив дискредитаций армии его негативные высказывания в адрес участников спецоперации на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 августа стало известно, что суд оштрафовал жителя Краснодарского края Михаила Ярулина, признав его виновным в дискредитации армии. Подробностей по делу не сообщалось. При этом его материалы ранее суд возвращал силовикам из-за процессуальных нарушений.

По версии следствия, Михаил Ярулин пришел в один из местных магазинов в Мостовском районе, где в присутствии других покупателей высказывался негативно в адрес участвующих в спецоперации на Украине российских военнослужащих, а также обвинял их в нарушении прав человека, передали 17 сентября "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Мостовского районного суда Краснодарского края указано, что Ярулин оштрафован на 30 тысяч рублей.

Комментариев от Михаила Ярулина или его представителей не поступало.

Напомним, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием, обратили внимание юристы.

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