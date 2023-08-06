Краснодарец Ярулин оштрафован за дискредитацию армии

06 августа 2023, 00:57

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Дело Михаила Ярулина о дискредитации армии, возвращенное в полицию из-за процессуальных нарушений, вновь поступило в суд, который решил оштрафовать краснодарца.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале июля стало известно, что административное дело Михаила Ярулина о дискредитации российской армии было возвращено в полицию из-за выявленных процессуальных нарушений.

Мостовской районный суд Краснодарского края оштрафовал местного жителя Михаила Ярулина за дискредитацию российской армии. Его дело повторно поступило на рассмотрение суда после того, как было возвращено в полицию из-за процессуальный нарушений, пишут 4 августа "Кавказ.Реалии"*.

Что стало причиной для составления административного протокола и каков размер штрафа - пока неизвестно.

Напомним, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием, обратили внимание юристы.

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