Заявление о подготовке переворота в Грузии вызвало недоверие у оппозиции

18 сентября 2023, 13:25

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В Грузии при поддержке из-за рубежа готовится государственный переворот, заявила Служба госбезопасности. Версия ведомства абсурдна и инспирирована пророссийскими политиками, предположил лидер оппозиционного движения Георгий Вашадзе. Основатель телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия призвал не придавать значения обнародованному заявлению.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

Группа лиц, действующая на территории Грузии и за границей, планирует в октябре-декабре этого года организовать в Грузии гражданские беспорядки, целью которых является смена власти насильственным путем, сообщила Служба госбезопасности (СГБ) Грузии.

Согласно сообщению СГБ, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла", одним из авторов плана является бывший замминистра МВД Грузии, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, а также его подчиненные грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и командир действующего на Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.

"Следует подчеркнуть, что реализация данного плана планируется при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Согласно подтвержденной и проверенной информации, план Георгия Лорткипанидзе был разработан при помощи большой группы грузинских добровольцев, воюющих в Украине, и частью грузинской молодежи под влиянием заинтересованных сторон, чье обучение и подготовка ведется вблизи польско-украинской государственной границы", - говорится в заявлении.

СГБ считает, что датой начала "деструктивных процессов" выбран период с октября по декабрь потому, что тогда должны быть опубликованы промежуточный и итоговый отчеты Еврокомиссии. "Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, искусственно прикрепленных к правительству с лозунгом «пророссийскости», создаст благодатную почву для общественных волнений и дальнейших беспорядков", - заявило ведомство.

Предполагаемые организаторы беспорядков, по версии СГБ, "обсуждают несколько сценариев развития событий". "Среди которых создание «палаточного городка», возведение баррикад на центральных проспектах и вблизи стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. В частности, подтверждено, что организаторы рассматривают возможность реализации сценария в Грузии, аналогичного «Евромайдану», произошедшему в Украине в 2014 году", - сообщила СГБ.

Командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили прокомментировал заявление СГБ, назвав его «продиктованным из России». "Это напрямую продиктовано из России и связано, прежде всего, с нашей деятельностью: легион является крупнейшим иностранным подразделением в Украине, и, конечно, это очень большой «тревожный» фактор. […] В отношении членов «Грузинского легиона» в России состоялся суд, Россия приговорила этих людей к различным срокам. Это может быть попытка выдать России этих людей, которые приезжают в Грузию. Так что, я думаю, это чисто российский почерк", - сказал Мамулашвили в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Мамука Мамулашвили, участвующий в боевых действиях на Украине, подозревается в нарушениях правил обращения с российскими военнопленными, заявил в апреле 2022 года Следком России. В марте 2023 года стало известно, что в отношении 25 участников "Грузинского легиона" в России возбуждено уголовное дело о наемничестве.

Информацию, распространенную Службой госбезопасности, назвал «глупой и абсурдной» лидер оппозиционного движения «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе. "Это происходит из-за того, что Служба государственной безопасности в настоящее время сотрудничает с […] Россией. Сегодня, когда вся работа должна быть направлена на выявление российской шпионской сети […] выполнение рекомендаций [Еврокомиссии], в это время они снова и снова борются с национальными интересами Грузии, борются с грузинским народом. Сказки рассказываются для того, чтобы подчинить Грузию России", - сказал в эфире телеканала Георгий Вашадзе.

Основатель телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия также высказал недоверие информации СГБ. "Очередное заблуждение СГБ было опубликовано. […] Они анонсировали новый сезон «охоты на ведьм» и практически подтвердили, что знают, что страна не получает статус [кандидата в члены ЕС]. Я искренне советую всем особенно не следить за этой сознательно сконструированной истерией и не превращать ее в главную и важную тему, потому что именно этот интерес стоит за «русской историей», написанной в кабинете без каких-либо доказательств", - сказал в эфире "Мтавари архи" Ника Гварамия, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Отметим, что заявление СГБ обнародовано на фоне разногласий между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией в связи с поездкой президента Саломе Зурабишвили в Европу. 31 августа президент начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства, и "Грузинская мечта" обвинила ее в нарушении Конституции, заявив, что визиты Зурабишвили проводятся не от имени страны, а в рамках личного турне.

Правящая партия инициировала процедуру импичмента президента. Зурабишвили отказалась уходить в отставку, и 12 сентября парламент направил в Конституционный суд заключение об отстранении ее от должности. Суд в течение месяца должен определить, нарушила ли Зурабишвили Конституцию.

Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, а импичмент президента угрожает евроинтеграции страны, заявили оппозиционеры. Визит президента в Европу говорит о том, что между "Грузинской мечтой" и президентом есть непреодолимые разногласия, которые влияют как на внутреннюю ситуацию в стране, так и на евроинтеграцию, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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