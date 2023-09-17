Публикация в соцсети привела жителя Новороссийска к штрафу

17 сентября 2023, 07:18

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Суд в Новороссийске оштрафовал местного жителя Ивана Константинова, признав, что опубликованное им в соцсети "ТикТок" видео дискредитировало российских военнослужащих.

По версии следствия, житель Новороссийска Иван Константинов опубликовал в соцсети "ТикТок" видео, которое в ходе мониторинга соцсетей обнаружили полицейские. Они сочли, что в ролике содержится призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил России на Украине и составили на Константинова протокол.

Суд оштрафовал жителя Новороссийска на 30 тысяч рублей, передали 16 сентября "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Приморского районного суда Новороссийска уточняется, что Константинов признал свою вину и что он оштрафован по статье 20.3.3 "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Ивана Константинова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее стало известно, что другой житель Новороссийска, Владимир Скальский, был оштрафован на 30 тысяч рублей за публикацию видеоролика с осуждением проведения спецоперации.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался и Краснодарский край.

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