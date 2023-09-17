Житель Новороссийска оштрафован за видео с осуждением спецоперации

17 сентября 2023, 01:30

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Владимир Скальский из Новороссийска оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за публикацию видеоролика с осуждением проведения спецоперации.

Как сообщал "Кавказский узел", дело Владимира Скальского о дискредитации российской армии поступило в суд в середине августа.

Октябрьский суд Новороссийска оштрафовал местного жителя Владимира Скальского на 30 тысяч рублей за публикацию в соцсети "ВКонтакте" видеоролика, в котором осуждается проведение специальной военной операции на Украине, пишут 16 сентября "Кавказ.Реалии"*.

В суде Скальский заявил, что не планировал распространять видеоролик, а лишь сохранил его на своей странице, чтобы посмотреть повторно. Объяснение, впрочем, не убедили суд, который принял решение оштрафовать новороссийца.

Напомним, что 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался и Краснодарский край.

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