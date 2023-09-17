Семь военных из Ростовской области убиты на Украине

17 сентября 2023, 00:31

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Евгений Григоренко, Николай Макаренко, Каро Касян, Иван Кондратенко, Вячеслав Коршак и военнослужащие Микосянчик и Петросян погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 291 военного из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Олег Михайличенко стал 284-м военным из Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели на Украине Евгения Григоренко администрация Неклиновского района сообщила, отчитываясь об открытии мемориальной доски. Евгений служил по контракту, был в Сирии. Погиб 7 апреля 2022 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 11 сентября.

Администрация Мартыновского района 15 сентября в своем Telegram-канале сообщила о передаче ордена Мужества матери "погибшего в зоне СВО Микосянчик А.В". Имя погибшего, а также другие подробности в сообщении не указаны.

Николай Макаренко и Каро Касян погибли на Украине, сообщила администрация Веселовского района. Макаренко уроженец хутора Позднеевка, ему было 38 лет, Касян - родом из хутора Веселый, ему было 27 лет, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 7 сентября.

Мобилизованный уроженец хутора Киреевка Иван Кондратенко погиб на территории ЛНР 3 марта, ему было 35 лет, следует из видеоролики, опубликованного в Telegram-канале администрации Октябрьского района 6 сентября.

Администрация Целинского района в тот же день в своем Telegram-канале отчиталась об открытии мемориальной доски Вячеславу Коршаку, погибшему в ходе военной операции на Украине.

Не назвала имя погибшего и администрация Мясниковского района, сообщая, что сын-второклассник погибшего Петросяна А.В., рассказал о своем отце в ходе классного часа. Об этом районные власти сообщили в своем Telegram-канале 4 сентября.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 291 военного из Ростовской области. Всего власти и силовики на 00.30 мск 17 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2537 бойцов с юга России, в том числе 1292 – в СКФО и 1245 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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