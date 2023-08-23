Контрактник из Ростовской области погиб на Украине

23 августа 2023, 19:04

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Военнослужащий Олег Михайличенко погиб на Украине, сообщила администрация Сальского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 284 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Каталевский стал 283-м военным из Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Ивановка, гвардии старший сержант Олег Михайличенко погиб на Украине, сообщила администрация Сальского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски в школе, где учился погибший. Михайличенко после школы окончил Сальский казачий кадетский профессиональный лицей, был призван на срочную службу в 2013 году, служил десантником, впоследствии заключил контракт. Участие в специальной военной операции принимал с самого ее начала. Погиб 11 октября 2022 года в Херсонской области во время выполнения боевой задачи. Посмертно награжден орденом Мужества. Олегу Михайличенко было 28 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 22 августа.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 284 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 19.00 мск 23 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2428 бойца с юга России, в том числе 1248 – в СКФО и 1180 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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