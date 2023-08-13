13 августа 2023, 11:47

Боец из Новочеркасска погиб на Украине

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Дмитрий Каталевский погиб в ходе специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 283 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине погиб Сергей Свешников из Батайска. Он стал, по меньшей мере, 282-м жителем Ростовской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

При проведении спецоперации на Украине погиб Дмитрий Каталевский, сообщила 7 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Новочеркасская школа-интернат. В сообщении уточняется, что Каталевский был выпускником учебного заведения.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 283 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону", "22 военных из Азова погибли на Украине", "Четверо военных из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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